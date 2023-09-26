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ПолітикаКанада

Cкандал з СС "Галичина": спікер парламенту Канади звільнився

Євгенія Наконечна
26 вересня 2023 р.

Ентоні Рота, який під час візиту президента України Володимира Зеленського до парламенту запросив і назвав "українсько-канадським героєм" ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку, оголосив про свою відставку.

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Спікер парламенту Канади Ентоні Рота пішов у відставку
Ентоні РотаФото: Justin Tang/ZUMA/picture alliance

Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота подав у відставку у вівторок, 26 вересня, після того як кілька днів тому під час візиту президента України Володимира Зеленського запросив до парламенту та публічно похвалив колишнього солдата, який служив у дивізії СС "Галичина".

"З важким серцем я піднімаюся, щоб повідомити членам парламенту про свою відставку з посади спікера Палати громад. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії", - цитує AFP заяву Роти з парламентської трибуни.

Напередодні Рота вже вибачився перед парламентом, але заклики до його відставки продовжували лунати. Зокрема, на цьому наполягала міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі. "Це був сором для Палати громад і для канадців, і я думаю, що спікер повинен прислухатися до членів Палати громад і піти у відставку", - сказала Жолі журналістам перед сьогоднішнім засіданням уряду. Вона стала першим членом уряду, який зажадав відставки Роти.

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Інцидент під час виступу Зеленського

22 вересня Зеленський виступив у Палаті громад. Рота, який взяв після цього слово, звернувся до 98-річного Ярослава Гуньки, назвавши його "українсько-канадським героєм", який "боровся за незалежність України проти росіян", і подякувавши за "його службу". У відповідь присутні влаштували Гуньці овацію стоячи. 

Ярослав Гунька у парламенті Канади 22 вересня
Ярослав Гунька у парламенті Канади 22 вересняФото: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP Photo/picture alliance/dpa

Згодом виявилось, що у 18 років Гунька служив у лавах дивізії СС "Галичина". Його запрошення до парламенту викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. 

Рота вибачився, заявивши, що йому лише згодом стала відома "додаткова інформація", яка змушує його шкодувати про таке рішення. Він наголосив, що це була його особиста ініціатива запросити та привітати ветерана, який живе в його окрузі. Спікер запевнив, що ні Зеленський, ні канадські депутати не знали про його намір.

Сам Зеленський чи українські високопосадовці не коментували скандал.

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Дивізія СС "Галичина"

Дивізія СС "Галичина" під час Другої світової війни, у 1943-1945 роках, входила до складу Ваффен-СС - військового підрозділу СС ("захисних загонів"), які були воєнізованими формуваннями нацистської партії в Німеччині. Дивізія була укомплектована добровольцями, переважно українцями з нинішніх Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Тоді ці землі перебували під окупацією нацистської Німеччини. 

В Україні символіку дивізії СС "Галичина" національні закони й суди не зараховують до нацистської. Багато українських істориків наполягають, що вирок Нюрнберзького трибуналу щодо визнання СС злочинною організацією не стосується дивізії СС "Галичина".

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