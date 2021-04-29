Марш на відзначення дивізії СС "Галичина" - пазл інформаційної війни Росії проти України?

У центрі Києва 28 квітня відбувся марш кількох сотень людей - медійно він не набув розголосу в Україні, однак його перебіг активно висвітлювали російські ЗМІ.

Так, у столиці України кілька сотень людей колоною вирушили з Арсенальної площі до Майдану Незалежності. Вони тримали у руках прапори України і добровольчих батальйонів, а також квіти та зображення з символікою дивізії СС "Галичина" - золотого лева на блакитному тлі. Марш був заявлений як "хода у вишиванках до дня створення першої добровольчої української дивізії", але фактично проведений на відзначення 78-річчя дивізії СС "Галичина". У ході взяли участь, зокрема, члени націоналістичних організацій "Суспільство майбутнього", "Правий сектор", представники ВО "Свобода".

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Дивізія СС "Галичина" у 1943-1945 роках входила до складу військ Ваффен СС нацистської Німеччини і була укомплектована добровольцями, переважно українцями з дистрикту Галичина.

Заборонити не можна

Організатором заходу у заявці на його проведення виступила "фізична особа", повідомили DW в Київській міській держадміністрації (КМДА). "Організатор надіслав повідомлення про проведення акції буквально за кілька годин до неї. За законом, місцевими органами влади проведення акцій не узгоджується, їм лише повідомляється, що вона буде. За статтею 39 Конституції заборонити проведення акції може лише суд", - пояснили в департаменті суспільних комунікацій КМДА.

За квітами в кольорах українського прапора - символіка дивізії СС "Галичина"

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу заявив, що глорифікація військ СС є неприпустимою для європейської країни і подібні марші вочевидь не підтримує більшість українців. "Не розумію, чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів", - написав Дробович на своїй сторінці у Facebook.

Політики відмежувалися і засудили

На наступний день проведення маршу засудили й у Верховній Раді. Народний депутат провладної фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев з парламентської трибуни заявив, що українська влада має незмінну позицію у засудженні нацизму.

"Вони начебто відзначають борців за незалежність України. Ні, вони паплюжать ідею самої незалежності, за яку віддали життя тисячі і тисячі українців, ставлячи її в один ряд, поряд зі словами СС", - заявив Гетманцев, після чого народні депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв нацизму.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що вважає неприпустимим проведення маніфестацій, що популяризують війська СС, а сам марш - порушенням закону. "Така сама реакція в мене була б і на марш на честь військ НКВС", - сказав Разумков.

Не підтримував наміри проведення такого маршу й ексголова Інституту національної пам'яті, а нині народний депутат фракції партії "Європейська солідарность" Володимир В'ятрович. "Такі історичні питання не оцінюються "добре" чи "погано", сказав він і пояснив, що українці, котрі воювали у лавах дивізії СС "Галичина", є такими ж жертвами Другої світової війни, як і українці в лавах Червоної армії. "На жаль, українці були змушені воювати за чужі інтереси", - наголосив В'ятрович.

Україна не підтримує прояви глорифікації Ваффен-СС

Проведення цього маршу обурило міністерство закордонних справ (МЗС) Ізраїлю. Його речник Ліор Хаят у Twitter повідомив, що Ізраїль занепокоєний такими подіями у самому центрі Києва.

Учасники маршу

У відповідь речник зовнішньополітичного відомства України заявив, що МЗС України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. "Пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні. За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

DW звернулася з запитом до Офісу президента України з проханням прокоментувати проведення маршу на відзначення дивізії СС "Галичина". Однак на час публікації матеріалу відповідь на запит не надійшла.

Інформаційна війна триває

Цей марш, однак, надзвичайно широко висвітлювався у російських ЗМІ. І цьому є пояснення, каже керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України Любов Цибульська. За її словами, пропаганда Кремля використовує подібні "чутливі теми" для інформаційного спотворення ситуації в Україні. Цибульська вказує, що подібні акції з ангажуванням праворидикальних рухів чи націоналістичних організацій російській спецслужби проводять з 2014 року.

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"Цей захід занадто контраверсійний, у нього є ознаки інформаційної спецоперації. Кремль - майстер таких провокацій (...) Як справжні патріотичні сили, знаючи, що Росія поширює цей наратив про фашизм в Україні, могли організувати таку акцію в центрі Києва? Такого не може бути", - припускає Любов Цибульська.

Вона нагадує, що ще два тижні тому у соцмедіа та російських ЗМІ марш анонсувався, а сама тема підігрівался повідомленнями та коментарями. Керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України наголошує, що інформаційна війна Росії триває "на всіх фронтах".

З цим погоджується і головна редакторка англомовного видання Euromaidan Press, дослідниця російських інформаційних кампаній Аля Шандра. На її думку, марш на відзначення дивізії СС "Галичина" був "розіграний за російським шаблонним сценарієм" виключно для міжнародної аудиторії. Про це свідчить те, що в Україні цей захід взагалі пройшов непоміченим.

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"Якщо ініціатори хотіли справді просувати ідею СС "Галичина", то вони не приховували б назву і цілі свого маршу за вишиванками. Вони б використали це, аби про них говорили всі українські ЗМІ. А насправді сценарій полягав у тому, аби таємно протягнути цю акцію, яку висвітлюватимуть російські або афілійовані з ними ЗМІ, і розкручувати її за кордоном", - прокоментувала Аля Шандра.

Вона наголошує, що мета Росії - створити про Україну спотворену реальність. "Це розраховано на іноземного глядача: начебто затяті націоналісти прямо в центрі Києва прославляють нацизм і розгул ультранаціоналізму. Це інформаційна війна", - підсумувала Шандра.