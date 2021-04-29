Посолка ФРН розкритикувала марш на честь 78-річчя дивізії СС "Галичина"

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) після маршу на честь 78-річчя дивізії СС "Галичина", що пройшов у Києві у середу, 28 квітня, заявила про неприпустимість асоціювання з підрозділами, які брали участь у військових злочинах.

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"Підрозділи Ваффен CC брали участь у найтяжчих воєнних злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними", - написала посолка у соцмережі Twitter.

Критика в Україні

У свою чергу, голова Верховної Ради Дмитро Разумков також заявив, що вважає неприпустимим проведення маніфестацій, що популяризують війська СС, і вважає марш на честь створення дивізії СС "Галичина" порушенням закону.

"Ставлюся погано (до маршу на честь створення дивізії "Галичина", що відбувся у середу в Києві - Ред.). На жаль, будь-яке порушення закону - пропаганда нацизму, пропаганда військ Вермахту - на території нашої держави не додає нам ні всередині суспільства, ні за межами нашої країни", - сказав Разумков на брифінгу в четвер, 29 квітня.

За його словами, в Україні пам'ятають і знають події Другої світової війни і "сьогодні точно Україні не треба популяризувати війська СС, зокрема і дивізію СС "Галичина", передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, цю подію розкритикував голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. "Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців", - написав він у середу у соцмережі Facebook.

Він зазначив, що треба вивчати історію та відкрито розбиратися у складних питаннях, зокрема, чому з'являлися нацистські добровольчі підрозділи та чого прагнули люди, які там служили. "Вочевидь чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись", - зауважив Дробович.

Напередодні у Києві кілька сотень активістів провели марш, присвячений річниці створення дивізії військ СС "Галичина" в період Другої світової війни.

14-та гренадерська дивізія Ваффен СС "Галичина" була сформована у Львові навесні-влітку 1943 року з добровольців. Традиційна присяга СС передбачала клятву вірності, зокрема і особисто фюреру Рейху Адольфу Гітлеру. У червні-липні 1944 року була розгромлена Червоною армією в бою під Бродами, втративши до 70 відсотків особового складу. Після переформування дивізія воювала спочатку проти місцевих партизанів у Словаччині і потім - в Югославії.

У квітні 1945 року дивізія "СС "Галичина" була перейменована у "1-шу Українську Дивізію УНА". Закінчення Другої світової війни в Європі вона зустріла в Австрії і незадовго до капітуляції Німеччини перейшла на територію, яка у майбутньому стала зоною окупації Великобританії. Солдати дивізії СРСР не видавалися, крім тих, хто захотів цього добровільно. Нюрнберзький трибунал визнав СС і всі її частини злочинною організацією.