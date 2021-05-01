Учасникам маршу на відзначення дивізії СС "Галичина" в Києві загрожує тюрма

Особам, які використовували нацистку символіку під час маршу на відзначення дивізії СС "Галичина", загрожує до п'яти років позбавлення волі. Марш, участь у якому загалом взяли участь кілька десятків людей, відбувся в Києві 28 квітня. Поліція Києва порушила кримінальне провадження за частиною першою статті 436-1 Кримінального кодексу України.

"Ця стаття передбачає покарання за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Провадження відкрите за фактом. Зараз триває досудове слідство", - повідомила DW заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції в Києві Юлія Гірдвіліс. За її словами, на одного учасника маршу, який використав заборонене нацистське вітання складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею "дрібне хуліганство", втім, він відмовився його підписати. "Матеріали направлені до суду, який визначить тяжкість цього злочину ", - наголошує Гірдвіліс.

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Крім цього, за її словами, на одного учасника маршу, який використовував заборонене нацистське привітання, складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею "дрібне хуліганство". Протокол спрямовано до суду, додала Гірдвіліс.

Як марш на відзначення дивізії СС "Галичина" став можливим?

Раніше проведення цього маршу різко засудив президент України, міністерство закордонних справ України та депутати Верховної Ради від різних фракцій. "Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя", - йдеться у офіційній заяві Офісу президента України. Міністерство закордонних справ Ізраїлю та посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) висловили занепокоєння тим, що подібні марші можуть проходити в українській столиці.

Акцію на відзначення СС "Галичина" оголосили як "марш вишиванок"

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України пообіцяло оперативно встановити, чи були порушення закону під час акції, яка анонсувалася як "хода у вишиванках до дня створення першої добровольчої української дивізії", але фактично була проведена на відзначення 78-річчя дивізії СС "Галичина" з використанням відповідної символіки. "Правоохоронці вивчають матеріали з камер спостереження, документи. В рамках кримінального провадження буде встановлено, чи є порушення законів, чи був цей марш пропагандою нацистської символіки, чи були маніпуляції організаторів", - прокоментував DW заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

Право на зібрання гарантовано Конституцією

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) у відповідь на запит DW повідомили, що не мають права забороняти будь-які акції, адже за українським законодавством проведення мирних акцій не потребує дозволу влади, а заявка має лише характер повідомлення.

Таку заявку в КМДА організатор акції Андрій Медведько надіслав, але уникнув згадування назви дивізії СС "Галичина", на вшанування якої збирався проводити ходу. У розмові з DW він зазначив, що свідомо уникав згадування назви дивізії і у заявці, у анонсах свого заходу, оскільки українці різко осудливо ставляться до дивізії "СС "Галичина", а соцмережі "банять" всі дописи.

Медведько - член праворадикальної організації "С14" та Ради громадського контролю НАБО, один із підозрюваних у вбивстві київського журналіста Олеся Бузини.

Дивізія СС "Галичина": історичний контекст

Дивізія СС "Галичина" під час Другої світової війни, у 1943-1945 роках, входила до складу Ваффен-СС - військового підрозділу СС ("захисних загонів") , які були воєнізованими формуваннями нацистської партії в Німеччині. Дивізія була укомплектована добровольцями, переважно українцями з нинішніх Львівської, Івано-Франківської й Тернопільської областей. Тоді ці землі перебували під окупацією нацистської Німеччини.

В Україні символіку дивізії СС "Галичина" національні закони й суди не зараховують до нацистської. Багато українських істориків наполягають, що вирок Нюрнберзького трибуналу щодо визнання СС злочинною організацією не стосується дивізії СС "Галичина".

Серед депутатів Верховної Ради були спроби розширити закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, включивши туди штандарт СС "Галичина" - золотого лева на блакитному тлі. Однак далі розмов справа не пішла, каже голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Символіку СС "Галичина" історики оцінюють неоднозначно

"Більшість населення України негативно ставиться до нацизму та комунізму і засуджує ці режими та будь-які дії, марші, акції на їхню героїзацію. Адже десятки мільйонів людей вбиті цими режимами. Це неприйнятно, що в центрі європейського міста глорифікують війська СС", - вважає він.

Завдання на майбутнє, аби не повторилося

Подібні скандальні марші демонструють, що українському суспільству потрібно більше інформації про цей період історії та роль українців у Другій світовій війні, каже Дробович. Тому очолюваний ним інститут найближчим часом підготує кілька проєктів на цю тему.

Окрім цього, Антон Дробович вважає, що потрібно вдосконалити процедуру інформування про мирні зібрання, аби заявка, яку подає організатор акції, містила більш чітку інформацію про її мету. Це, на його думку, не повинно вплинути на гарантовані конституцією демократичні права і свободи українців. "Тут треба знайти золоту середину, аби унеможливити подібні маніпулятивні акції на героїзацію злочинних режимів, які незаслужено б'ють по репутації України", - каже Дробович.