 КМДА: Марш на честь дивізії СС ″Галичина″ заявили як марш вишиванок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

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КМДА: Марш на честь дивізії СС "Галичина" заявили як марш вишиванок

У КМДА пояснили, що марш на честь річниці заснування дивізії СС "Галичина" було заявлено як патріотичний марш вишиванок. Там також додали, що не мають пововажень забороняти мирні акції.

Марш на честь річниці заснування дивізії СС Галичина було заявлено як патріотичний марш вишиванок

Марш на честь річниці заснування дивізії СС "Галичина" було заявлено як "патріотичний марш вишиванок", кажуть в КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що марш на честь 78-річчя заснування дивізії СС "Галичина", який відбувся у Києві 28 квітня, був заявлений як патріотичний марш вишиванок. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА, опублікованому у суботу, 1 травня.

Водночас у київській адміністрації зазначили, що не мають повноважень дозволяти, погоджувати чи забороняти проведення мирних акцій і зборів. "Так, відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу та правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції, - йдеться у повідомленні. - А ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш - або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки повинні знати, що місто не має таких повноважень і механізмів".

У КМДА додали, що громадський порядок під час масових акцій мають забезпечувати правоохоронці, так само як розслідувати і притягати до відповідальності громадян, які порушують закон.

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У ОП хотіли пояснень від Кличка

Напередодні в Офісі президента (ОП) України заявили, що очікують від київської влади пояснень усіх обставин проведення маршу з нагоди річниці заснування дивізії СС "Галичина", оскільки "влада будь-якого цивілізованого міста не має миритися із тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману правоохоронців і керівників міста щодо своїх істинних цілей", зазначалося у повідомленні пресслужби ОП.

"У зв'язку з тим, що в Києві відбувся так званий марш до дня створення нацистами дивізії СС "Галичина" під час Другої світової війни, вважаємо за необхідне зазначити, що мала чисельність учасників і маніпуляції організаторів з подачею заявки на проведення акції не можуть бути підставою для того, щоб навіть пробувати виправдати цю ситуацію", - наголошували в Офісі президента.

У поліції склали адмінпротокол на одного з учасників

Вранці в суботу, 1 травня, у відділі комунікації Національної поліції Києва повідомили, що після маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Також у повідомленні зазначається, що правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який брав участь у марші, - його звинувачують у дрібному хуліганстві. Причиною складення протоколу стало використання цією особою нацистського привітання після акції, зазначають у поліції.

Дивитись відео 25:51

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