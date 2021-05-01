КМДА: Марш на честь дивізії СС "Галичина" заявили як марш вишиванок

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що марш на честь 78-річчя заснування дивізії СС "Галичина", який відбувся у Києві 28 квітня, був заявлений як патріотичний марш вишиванок. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА, опублікованому у суботу, 1 травня.

Водночас у київській адміністрації зазначили, що не мають повноважень дозволяти, погоджувати чи забороняти проведення мирних акцій і зборів. "Так, відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу та правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції, - йдеться у повідомленні. - А ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш - або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки повинні знати, що місто не має таких повноважень і механізмів".

У КМДА додали, що громадський порядок під час масових акцій мають забезпечувати правоохоронці, так само як розслідувати і притягати до відповідальності громадян, які порушують закон.

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У ОП хотіли пояснень від Кличка

Напередодні в Офісі президента (ОП) України заявили, що очікують від київської влади пояснень усіх обставин проведення маршу з нагоди річниці заснування дивізії СС "Галичина", оскільки "влада будь-якого цивілізованого міста не має миритися із тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману правоохоронців і керівників міста щодо своїх істинних цілей", зазначалося у повідомленні пресслужби ОП.

"У зв'язку з тим, що в Києві відбувся так званий марш до дня створення нацистами дивізії СС "Галичина" під час Другої світової війни, вважаємо за необхідне зазначити, що мала чисельність учасників і маніпуляції організаторів з подачею заявки на проведення акції не можуть бути підставою для того, щоб навіть пробувати виправдати цю ситуацію", - наголошували в Офісі президента.

У поліції склали адмінпротокол на одного з учасників

Вранці в суботу, 1 травня, у відділі комунікації Національної поліції Києва повідомили, що після маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Також у повідомленні зазначається, що правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який брав участь у марші, - його звинувачують у дрібному хуліганстві. Причиною складення протоколу стало використання цією особою нацистського привітання після акції, зазначають у поліції.