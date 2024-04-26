Чи здатен ЄС захиститися від російського впливу?

Скандали через іноземний вплив у Європарламенті та європейських столицях не вщухають. Напередодні виборів до Європарламенту чиновникам ЄС терміново потрібно дати виборцям відповіді на неприємні запитання.

До виборів до Європейського парламенту 6-9 червня залишається лише кілька тижнів, а в ЄС вибухають нові й нові викриття ймовірних російських - і не тільки - агентів впливу.

Особливо давно скандали навколо іноземного впливу супроводжують парламентарів ЄС. Першим був так званий "Катаргейт": у грудні 2022 року пролунали гучні звинувачення в тому, що євродепутати та їхні співробітники отримували готівку в обмін на "особливе ставлення" до Катару, Марокко та Мавританії. З початку 2024 року в скандалах почала фігурувати Росія. Так, розслідувачі видання The Insider з'ясували, що латвійська євродепутатка Тетяна Жданок багато років контактувала з російськими спецслужбами.

Потім Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука та інтернет-порталу Voice of Europe, стверджуючи, що вони проводили в Європі проросійську операцію впливу. У зв'язку з цими викриттями прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Москва платила євродепутатам за поширення російської пропаганди. Тепер Чехія і Європарламент вимагають запровадження санкцій щодо причетних до цього скандалу осіб на рівні всього Євросоюзу. ЄП вражений твердженнями про те, що кільком із його 705 депутатів платили за пропаганду РФ і що вони співпрацювали з Voice of Europe у той час, як Росія веде війну проти України, йдеться в резолюції, ухваленій парламентом у четвер, 25 квітня.

Словацький євродепутат Мирослав Радаковський Фото: European Union 2024

Найсвіжіше викриття: у Німеччині розпочато два попередні розслідування діяльності депутата Європарламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Максиміліана Кра (Maximilian Krah) за підозрою в одержанні грошей з Росії та Китаю. Одночасно заарештовано громадянина ФРН на ім'я Цзянь Г., який працював помічником Кра і паралельно, як стверджує слідство, - агентом китайських спецслужб.

Хто в Європі просуває кремлівський наратив

Євродепутати розуміють, що ці скандали загрожують наслідками для репутації Європарламенту. "Парламенту необхідно терміново прояснити, що сталося, а потім вжити заходів", - заявила DW у Страсбурзі німецька депутатка Террі Райнтке (Terry Reintke), одна з двох провідних кандидаток від партії Зелених. На її думку, внутрішньопарламентське розслідування має бути завершене до виборів, "тому що громадяни Європи заслуговують на те, щоб знати, що ж за люди потрапили до виборчих бюлетенів".

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"Росія систематично підтримує контакти з вкрай правими і вкрай лівими партіями, а також іншими діячами і рухами, щоб заручитися підтримкою інституційних суб'єктів у межах Євросоюзу для легітимізації своїх незаконних і злочинних дій", - ідеться в тексті резолюції ЄП.

Аналіз результатів голосування і виступів у Європарламенті засвідчив, що ці партії справді більше, ніж інші симпатизують Росії. Наприклад, у січні словацький євродепутат Мирослав Радаковський, якому, як стверджує резолюція ЄП, представники Москви платили за спостереження за парламентськими виборами в РФ 2021 року, передрік руйнацію Євросоюзу "слов'янами, що об'єдналися", а угорська партія Fidesz відкрито поширює прокремлівські меседжі та пропаганду.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо Фото: European Council

Підвищена активність спецслужб РФ

Зараз більшість депутатів Європарламенту вимагають від лідерів ЄС розібратися зі спробами іноземного втручання не лише в європейських інституціях, а й по всьому Євросоюзу. Найбільше занепокоєння викликає шпигунська діяльність російських спецслужб. Аналіз справ європейців, засуджених за шпигунство в період з 2010 по 2021 роки, проведений Шведським агентством оборонних досліджень (FOI), показав, що за більшістю з них стояла Москва. І це було ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "За часів геополітичної напруженості активність розвідувальних організацій різних країн зростає", - заявив Майкл Йонссон із FOI у доповіді, опублікованій ще в середині 2022 року.

Після початку розв'язаної Кремлем війни країни ЄС масово висилали російських дипломатів - за перші 11 місяців війни проти України до РФ повернулися майже 500 дипломатів, згідно з дослідженням Ельжбети Каци з Польського інституту міжнародних відносин (PISM), проведеним у січні 2023 року. Більшість з цих дипломатів підозрювали в роботі на російську розвідку. За словами Каци, хоча шпигунська діяльність спецслужб РФ задокументована на всій території ЄС, вона "особливо активна в країнах, де розташована інфраструктура НАТО і штаб-квартири міжнародних організацій".