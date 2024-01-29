Шпигунський скандал: Європарламент почав розслідування

Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо депутатки від Латвії Тетяни Жданок, у зв'язку з чим вона передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки. Про це у відповідь на запит DW повідомив офіційний представник спікера Європарламенту Юрій Ласс в понеділок, 29 січня. "Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування", - пояснив він. Мецола також винесе це питання на обговорення на конференції голів 31 січня.

Конференція голів - це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами. До складу конференції голів входять спікер Європарламенту і голови політичних груп.

Пресслужба ЄП: Звинувачення вже лунали у Латвії

На запит до пресслужби Європарламенту DW отримала відповідь про те, що вона вважає за краще не коментувати звинувачення щодо Жданок. Проте там вказали, що про ці звинувачення вже певний час тому повідомляли в країні, яку представляє депутатка, тобто в Латвії. "Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту) щодо незалежності мандата та етики, - додали у пресслужбі. - Як і всі члени Європарламенту, депутат несе відповідальність перед виборцями".

Порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. Водночас рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

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The Insider: Євродепутатка Жданок відправляла звіти у ФСБ

Депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок вела активне листування з російськими громадянами, імовірно співробітниками російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), і, зокрема, надсилала їм звіти про свою діяльність, стверджують в оприлюдненому раніше у понеділок, 29 січня, розслідуванні видання The Insider за участю естонських, латвійських і шведських журналістів. Розслідування спирається на "зламане" електронне листування Жданок.

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