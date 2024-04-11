За листування з ФСБ: Європарламент покарав депутатку Жданок

Депутатку з Латвії Тетяну Жданок позбавили добових за п'ять днів через порушення Кодексу поведінки члена Європарламенту. Її підозрюють в співпраці з російськими спецслужбами.

Депутатку Європейського парламенту з Латвії Тетяну Жданок, підозрювану в співпраці з російськими спецслужбами, позбавили добових виплат за п'ять днів у сумі 1750 євро. Таке рішення ухвалили у зв'язку з порушенням нею Кодексу поведінки члена Європарламенту, повідомили 10 квітня видання балтійські Delfi та ERR із посиланням на голову ЄП Роберту Мецолу.

Крім того, Жданок позбавили права представляти Європарламент у складі делегацій на будь-яких міжінституціональних форумах до кінця скликання.

Оскільки Жданок не подавала апеляцію, рішення є остаточним.

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Жданок підозрюють у співпраці з ФСБ

Скандал навколо Жданок, яка є членом Європарламенту з 2004 року, розгорівся наприкінці січня, коли видання The Insider опублікувало розслідування про її активне листування з російськими громадянами, імовірно, працівниками Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Розслідування провели за участі естонських, латвійських і шведських журналістів із використанням зламаного електронного листування. За їхніми даними, Жданок направляла ФСБ звіти про свою діяльність. Сама депутатка не заперечувала справжність листів.

Європарламент і Служба державної безпеки Латвії почали власні розслідування. Жданок виключили з її політичної групи, і вона більше не належить до жодної фракції ЄП. Наступні вибори Європарламенту відбудуться в червні. Жданок на них не балотується, бо позбавлена цього права Сеймом Латвії.

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