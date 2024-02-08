Після шпигунського скандалу Європарламент анонсував реформи

Депутати Європейського парламенту заявили, що окремі політики та партії в Європейському Союзі свідомо служать інтересам Росії. В ухваленій євродепутатами в четвер, 8 лютого, резолюції йдеться про посилення РФ систематичних дій з підриву демократії в ЄС за допомогою дезінформації та інших форм втручання.

У тексті наголошується, що Росія вербує окремих євродепутатів як агентів впливу та створює залежні стосунки, зокрема через фінансування, з деякими європейськими політичними партіями, які потім виступають підсилювачами російської пропаганди та домагаються зняття санкцій з РФ.

Шпигунський скандал з Тетяною Жданок

Значна частина резолюції присвячена скандалу з депутаткою від Латвії Тетяною Жданок.

"Інформатор ФСБ, який має доступ до даних як член Європарламенту, становить серйозну загрозу безпеці та демократії ЄС", - заявили парламентарі та зобов'язалися надавати повну підтримку латвійській владі в розслідуванні дій Жданок, закликавши з'ясувати, чи підлягає та кримінальному переслідуванню.

"Жданок добре відома своєю проросійською позицією та послідовним розповсюдженням антилатвійських і антиєвропейських наративів", - зазначається в тексті. Депутати нагадали, що Жданок не визнає існування Латвії як суверенної держави та відмовляється засудити війну Росії проти України. Згадується і її поїздка в окупований Крим для спостереження за псевдореферендумом та виступи в пропагандистських телешоу в Москві. При цьому вказується, що вона цілеспрямовано створювала враження ніби робить все це від імені Європарламенту та ЄС загалом.

Жданок на проросійському мітингу в Ризі у 2018 році Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/picture alliance

Жданок раніше виключили з її політичної групи і вона не належить до жодної фракції, але є невелика кількість колег, які брали участь у спільних з нею акціях, висловлюючи схожі точки зору. Тому Європарламент стурбований можливими зв'язками Жданок з іншими євродепутатами та має намір негайно провести внутрішнє розслідування для оцінки всіх потенційних випадків втручання Росії в свою роботу.

Європарламент анонсував внутрішні реформи

Як повідомили євродепутати, спеціальний комітет парламенту щодо іноземного втручання в демократичні процеси в ЄС детально викрив операції Кремля, і тепер Європарламенту належить вжити жорсткіших заходів та провести внутрішні реформи для ефективного захисту від зовнішнього впливу.

У резолюції йдеться, що Кремль оперує великою мережею агентів у всьому ЄС, які впливають на виборчі процеси та політику з ключових стратегічних питань, наприклад енергетичної інфраструктури. Їхня діяльність націлена на всі сфери суспільного життя, особливо на культуру, історичну пам'ять, ЗМІ та релігійні громади, а також на політиків та їхні сім'ї. Так, десятки розслідувань вже довели зв'язки між Кремлем і відомими європейськими політичними й громадськими діячами - чинними та у відставці. Водночас фінансування політичної діяльності політиків у ЄС з Росії продовжує виявлятися.

У тексті наголошується, що винятковий характер російського втручання вимагає особливих зусиль з боку інституцій ЄС і країн-членів для виявлення, усунення та подолання цієї конкретної загрози. Європарламент закликав органи, що наглядають за прозорістю процесів у ЄС, заборонити будь-які організації, котрі мають прямі або непрямі зв'язки з урядом РФ.