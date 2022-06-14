Через ембарго ЄС Сербія з листопада не зможе отримувати нафту з РФ

Сербія з 1 листопада цього року не зможе отримувати російську нафту через ембарго Євросоюзу, повідомив президент країни Александар Вучич у вівторок, 14 червня. "Країна готується до суворої зими, але має намір забезпечити все необхідне, хоча щодня з'являється з десяток нових проблем, зокрема, слід мати на увазі, що з листопада ми більше не зможемо отримувати російську нафту", - цитує Вучича сербський телерадіоканал РТС.

Читайте також: У Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти РФ без Угорщини

За словами сербського президента, лише громада Обреновац поряд із Белградом щодня споживає 350 тонн мазуту, а взимку цей показник збільшиться у сім разів. "Нам необхідно забезпечити себе мазутом, але нафтова компанія NIS не має достатньої кількості, ми імпортуємо 20 тисяч тонн мазуту, але на всю зиму потрібно 120 тисяч тонн", - сказав Вучич, уточнивши, що паливо планують завозити баржами з Румунії.

Крім того, взимку Сербії потрібно до 100 тисяч тонн вугілля, тоді як реальний видобуток становить 80 тисяч тонн, розповів Вучич. За його словами, не зникнуть і проблеми із забезпеченням країни газом. "Всі хочуть, щоб у їхній квартирі було тепло, щоб можна було ходити в шортах та майці. Ніхто не хоче носити светр взимку у квартирі, але ніхто не запитує, як ми запасемося достатньою кількістю газу, як ми забезпечимо 2,7 мільйона кубометрів газу на добу, і це тільки для газових електростанцій у Нові-Саді, Панчевому та Зренянині", - заявив сербський президент.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Оператор нафтопровідної системи Хорватії JANAF 6 травня повідомив, що через санкції Євросоюзу призупинив прокачування нафти сербської компанії NIS, яка входить до структури "Газпром нефть". Барель іракської нафти, яка може стати альтернативою, коштуватиме країні на 31 долар дорожче, зазначав Вучич. "Через санкції проти російської нафти з кишень громадян Сербії вкрали 600 мільйонів доларів. Ми перебуваємо у скрутному становищі", - заявив він.