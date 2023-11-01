Центробанк США залишив відсоткову ставку без змін

Федеральна резервна система (ФРС) США залишила базову відсоткову ставку без змін на рівні 5,25-5,5 відсотка річних. Про це американський регулятор, що виконує функції центробанку, повідомив у середу, 1 листопада за результатами засідання.

Протидіючи високій інфляції Федрезерв підвищував базову відсоткову ставку одинадцять разів за 16 місяців - востаннє на 0,25 відсоткових пункту в липні. Це - один з найшвидших і найстрімкіших періодів підвищення відсоткових ставок в історії ФРС, зазначають оглядачі. Однак у вересні центробанк зробив паузу, тож рішення, ухвалене у середу, стало першим з початку минулого року, коли ФРС залишила ключову відсоткову ставку незмінною на двох засіданнях поспіль.

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Нагадаємо, у березні 2020 року ФРС знизила ставку до нуля, аби підтримати економіку дешевими грошима та кредитами, яких потребував бізнес, що постраждав від наслідків пандемії COVID-19. Втім, у 2022 році США накрила хвиля інфляції, що сягнула 40-річного максимуму. ФРС підвищувала базову ставку для боротьби з інфляцією безперервно. Досягнутий рівень базової ставки є найвищим за останні десятиліття.

Базова ставка ФРС США відома як ставка за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) є одним з інструментів регулювання грошово-кредитної політики у відповідь на зміни в економіці. Оскільки США є найбільшою економікою світу, показники базової відсоткової ставки ФРС позначаються й на інших країнах.