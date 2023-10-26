ЄЦБ вперше з липня 2022 року залишив базову ставку без змін

Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив у четвер, 26 жовтня, що базова облікова ставка залишиться незмінною - на рівні 4,5 відсотка. Таким чином європейський банківський регулятор зупинив підвищення ставок, яке систематично здійснював починаючи з липня 2022 року - відтоді ЄЦБ оголошував про підвищення ставок десять разів поспіль.

Водночас базова ставка ЄЦБ за депозитами теж залишається на історичному максимумі - 4 відсотка, а ставка за маржинальними кредитами - на рівні 4,5 відсотка. У регуляторі заявили, що й надалі утримуватимуть ставки на досить високому рівні, щоб обмежити економічну активність і стримувати інфляцію "стільки, скільки буде необхідно".

Окрім того, у ЄЦБ очікують, що інфляція у єврозоні залишиться "занадто високою протягом занадто довгого часу", але водночас констатували, що вона "помітно знизилася". Так, у вересні рівень інфляції в єврозоні становив 4,3 відсотка, повідомляє агенція AFP.

ЄЦБ прагне досягти рівня інфляції у єврозоні на рівні двох відсотків. На 2023 рік в цілому регулятор прогнозує інфляцію в єврозоні на рівні 5,6 відсотка.

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