НБУ покращив прогнози щодо інфляції та ВВП на 2023 рік

Нацбанк очікує за підсумками 2023 року інфляцію на рівні 5,8 відсотка, а також зростання ВВП України до 4,9 відсотка. Регулятор озвучив макроекономічні прогнози до 2025 року.

Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6 відсотка до 5,8 відсотка. Про це під час свого пресбрифінгу у четвер, 26 жовтня, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Основний чинник цього перегляду - вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін", - цитуються його слова на сайті регулятора. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік - з 8,5 до 9,8 відсотка. А у 2025 році прогнозують сповільнення інфляції до 6 відсотків.

Прогноз зростання реального ВВП у 2023 році НБУ покращує з 2,9 до 4,9 відсотка. Стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників, пояснили в НБУ. Серед причин, які дозволили зробити такі прогнози - "вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, ліпші оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків".

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Зростання економіки України

У 2024 році НБУ очікує зростання української економіки на 3,6 відсотка, а у 2025 році - 6 відсотків. "Воно супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, поліпшенням споживчих та інвестиційних настроїв, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Оновлений прогноз передбачає збереження безпекових ризиків, пов'язаних з війною, щонайменше до кінця 2024 року.

Міжнародна допомога на 45 мільярдів доларів

Нацбанк також передбачає, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі іноземних кредитів і грантів цього року сягне близько 45 мільярдів доларів. "Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29 відсотків ВВП", - йдеться у повідомленні.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні в наступні роки залишатимуться значними, констатують в НБУ.

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