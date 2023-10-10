Прогноз МВФ: покращення для України і погіршення для ФРН

МВФ суттєво покращив свій економічний прогноз для України на 2023 рік - з мінус трьох до плюс двох відсотків. А от для ФРН прогноз погіршився.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) спрогнозував зростання світової економіки на рівні трьох відсотків 2023 року, що відповідає його останньому прогнозу, зробленому в липні. Натомість на наступний рік фонд переглянув свою оцінку в бік несуттєвого зниження - з 3 відсотків до 2,9 відсотка.

МВФ охарактеризував світову економіку як таку, що "все ще кульгає" на тлі викликів, починаючи від високої інфляції та жорсткої монетарної політики і закінчуючи наслідками для неї війни Росії проти України та екстремальних погодних явищ. Уповільнення темпів зростання є більш вираженим в індустріально розвинених країнах, ніж у країнах, що розвиваються, заявив МВФ в своєму останньому звіті "Перспективи розвитку світової економіки".

У 2022 році світова економіка зросла на 3,5 відсотка.

Покращення прогнозу для України

МВФ, зокрема, переглянув прогноз економічного зростання України у бік збільшення - у фонді вважають, що цього року ВВП України зросте на два відсотки. При цьому у попередньому прогнозі для України на поточний рік МВФ прогнозував згортання економіки країни на три відсотки. Що стосується 2024 року, то в МВФ вважають, що ВВП України зросте на 3,2 відсотка.

Фонд зазначає, що зростання відбулося завдяки сильнішому, ніж очікувалося, зростанню внутрішнього попиту, оскільки компанії та домогосподарства адаптувалися до російського вторгнення, інфляція знизилася, а валютні ринки були стабільними. Міжнародний кредитор також очікує сповільнення інфляції в Україні до 17,7 відсотка цього року та до 13 відсотків наступного року.

Читайте також: Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2024 рік

Минулого року економіка України скоротилася приблизно на третину після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Невтішний прогноз для ФРН

Також, за прогнозом МВФ, Німеччина у поточному році стане єдиною великою світовою економікою, яка скоротиться - на 0,5 відсотка. Таким чином фонд ще більше погіршив прогноз для Німеччини, адже в липні згортання економіки країни прогнозувалося на рівні 0,3 відсотка. МВФ також очікує, що наступного року ВВП Німеччини поверне позитивну динаміку та зросте на 0,9 відсотка. Однак це також на 0,4 відсотка менше, ніж прогнозувалося влітку.

Фонд також знизив прогноз зростання єврозони до 0,7 відсотка цього року та 1,2 відсотка у 2024 році. Китайська економіка, друга за величиною у світі, за прогнозами, зросте на п'ять відсотків цього року і на 4,2 відсотка у 2024 році - обидва прогнози погіршилися порівняно з попередніми очікуваннями МВФ, опублікованими у липні. Натомість фонд підвищив свій прогноз зростання для економіки США - цього року до 2,1 відсотка та 1,5 відсотка у 2024 році.

Читайте також: Чи чекає на Німеччину економічне падіння та деіндустріалізація?