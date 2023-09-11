  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЕкономікаНімеччина

Єврокомісія очікує повільнішого зростання економіки ЄС

Валерій Сааков
11 вересня 2023 р.

Унаслідок високих темпів інфляції цьогоріч економіка країн-членів ЄС зростатиме повільніше, ніж раніше очікували в Брюсселі. Німеччині прогнозують економічний спад.

https://p.dw.com/p/4WD9n
Економічна активність у ЄС
Негативно на темпах економічного зростання в ЄС позначаються дорожнеча енергоносіїв і високі темпи інфляціїФото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Європейська Комісія (ЄК) розраховує на сповільнення економічного зростання в Європейському Союзі (ЄС). Згідно з оприлюдненим у понеділок, 11 вересня, прогнозом Єврокомісії за підсумками 2023 року економіка спільноти зросте на 0,8 відсотка. Це - дещо менше за попередні очікування єврофункціонерів, які прогнозували один відсоток зростання економіки блоку.

Крім того, прогноз економічного зростання на наступний 2024 рік так само було переглянуто в бік зменшення - 1,4 відсотка замість 1,7 відсотка.

Єврозона теж зростатиме повільніше, ніж очікувалося

Щодо 20 країн-членів Єврозони, які використовують спільну валюту євро, то тут у Брюсселі теж розраховують на сповільнення темпів зростання - 0,8 відсотка у 2023 році замість прогнозованого раніше показника в 1,1 відсотка. Очікування щодо економічної активності на 2024 теж скоригували в бік зменшення - 1,1 відсотка замість 1,3 відсотка.

Читайте також: Економіка країн Заходу: тривожна ситуація через інфляцію та боротьбу з нею

Головна причина погіршення економічних очікувань - ослабленням попиту через стабільно високі темпи інфляції, заявили в Єврокомісії. "Економіка ЄС зазнала двох потужних потрясінь через пандемію та неспровоковану війну Росії проти України. Вкрай високий рівень інфляції таки взяв своє, хоча зараз він знижується", - зазначив віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Прогнозується, що інфляція в ЄС досягне 6,5 відсотка у 2023 році та 3,2 відсотка у 2024 році. В Єврозоні споживчі ціни зростуть на 5,6 відсотка у 2023 році та на 2,9 відсотка у 2024 році, очікують у Брюсселі.

Читайте також: 2023 рік буде складнішим для світової економіки, ніж 2022 - голова МВФ

"Хоча наша економіка й надалі перебуває на шляху зростання, невизначеність залишається високою, і ми повинні уважно стежити за ризиками", - застеріг Домбровскіс.

На Німеччину чекає рецесія

У Брюсселі очікують, що ВВП Німеччини скоротиться у 2023 році на 0,4 відсотка у 2023 році порівняно з попереднім прогнозом зростання на 0,2 відсотка.

Читайте також: Економіка ФРН таки у рецесії. Чи винна дорога енергія?

Війна в Україні та її вплив на ціни на енергоносії "особливо сильно вдарили по виробничому сектору" Німеччини, визнали в Єврокомісії.

Читайте також: Інфраструктура, брак кадрів, довіра до демократії: у Німеччини масивні проблеми

Найбільший склад для поверненого товару в Європі

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

economy-finance.ec.europa.eu
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Бербок у Києві пообіцяла додаткову допомогу Україні

Політика11 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німецькі газети

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Німецькі ЗМІ про саміт G20 в Індії

Політика11 вересня 2023 р.
external

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Як нідерландець добіг до Києва з Амстердама

Панорама11 вересня 2023 р.01:44 хв.
Рішення за запитом про екстрадицію у кожному конкретному випадку розглядається в суді

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Чи можлива видача українських ухилянтів? Погляд з Німеччини

Конфлікти11 вересня 2023 р.
Після атаки безпілотників на порт Ізмаїла, 7 вересня 2023 року

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Політика8 вересня 2023 р.
external

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

ЛГБТ в Україні: чи знизила війна рівень гомофобії

Суспільство8 вересня 2023 р.05:17 хв.
Лавров і Путін, 2018 рік

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Політика8 вересня 2023 р.
На головну сторінку