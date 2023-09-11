Єврокомісія очікує повільнішого зростання економіки ЄС

Європейська Комісія (ЄК) розраховує на сповільнення економічного зростання в Європейському Союзі (ЄС). Згідно з оприлюдненим у понеділок, 11 вересня, прогнозом Єврокомісії за підсумками 2023 року економіка спільноти зросте на 0,8 відсотка. Це - дещо менше за попередні очікування єврофункціонерів, які прогнозували один відсоток зростання економіки блоку.

Крім того, прогноз економічного зростання на наступний 2024 рік так само було переглянуто в бік зменшення - 1,4 відсотка замість 1,7 відсотка.

Єврозона теж зростатиме повільніше, ніж очікувалося

Щодо 20 країн-членів Єврозони, які використовують спільну валюту євро, то тут у Брюсселі теж розраховують на сповільнення темпів зростання - 0,8 відсотка у 2023 році замість прогнозованого раніше показника в 1,1 відсотка. Очікування щодо економічної активності на 2024 теж скоригували в бік зменшення - 1,1 відсотка замість 1,3 відсотка.

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Головна причина погіршення економічних очікувань - ослабленням попиту через стабільно високі темпи інфляції, заявили в Єврокомісії. "Економіка ЄС зазнала двох потужних потрясінь через пандемію та неспровоковану війну Росії проти України. Вкрай високий рівень інфляції таки взяв своє, хоча зараз він знижується", - зазначив віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Прогнозується, що інфляція в ЄС досягне 6,5 відсотка у 2023 році та 3,2 відсотка у 2024 році. В Єврозоні споживчі ціни зростуть на 5,6 відсотка у 2023 році та на 2,9 відсотка у 2024 році, очікують у Брюсселі.

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"Хоча наша економіка й надалі перебуває на шляху зростання, невизначеність залишається високою, і ми повинні уважно стежити за ризиками", - застеріг Домбровскіс.

На Німеччину чекає рецесія

У Брюсселі очікують , що ВВП Німеччини скоротиться у 2023 році на 0,4 відсотка у 2023 році порівняно з попереднім прогнозом зростання на 0,2 відсотка.

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Війна в Україні та її вплив на ціни на енергоносії "особливо сильно вдарили по виробничому сектору" Німеччини, визнали в Єврокомісії.

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