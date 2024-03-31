Буданов: РФ накопичувала "Калібри", може знов їх застосувати

Росія більше року не завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що дозволило їй "накопичити певну кількість озброєнь". Зокрема, йдеться й про ракети "Калібр", повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Російська Федерація більше року накопичувала ракети "Калібр", які незабаром знову може почати застосовувати, заявив у неділю, 31 березня, начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, війська РФ більше року не завдавали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, що дозволило "накопичити певну кількість озброєнь".

"Калібри" накопичувались весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування, - зазначив глава ГУР. - (Але війська РФ їх. - Ред.) Не використовують. Було ухвалене рішення, через те, що "Калібр" є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми побачимо знову "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася".

Також Буданов повідомив, що Росія до цього ухвалила нормативне рішення, яке передбачало поновлення запасів ракет флоту і доведення їх до певної кількості, й "це завдання вони виконали". "Тобто зараз вони технічно готові до їхнього застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили Російської Федерації використовували ракети Х-101", - додав він.

Читайте також: Буданов: Тіл загиблих внаслідок падіння Іл-76 у РФ ніхто не бачив

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, що останнім часом війська РФ намагаються цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи для цього і дрони, і ракети різних типів.

Так, масована атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС - найбільшу гідроелектростанцію України. Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару 22 березня була зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.

У ніч на 29 березня війська РФ завдали чергового масованого удару. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Через пошкодження внаслідок удару у шести областях запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.

Читайте також: ДТЕК: Війська РФ зруйнували або пошкодила 80% потужностей компанії

В ніч 30 березня російські війська атакували Україну 12 ударними безпілотниками Shahed-136/131. Цілями атаки знов стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

В ніч на 31 березня російські військові вкотре завдали удару по енергетичних об'єктах України. Як повідомили в "Укренерго", ціллю були високовольтні підстанції комапнії в південному регіоні. Внаслідок пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах. Внаслідок атаки у Львівській області загинула одна людина, є руйнування на об'єкті інфраструктури. У Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.