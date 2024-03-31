Атака РФ: під ударом була енергоінфраструктура, є загиблий

Внаслідок атаки Росії зафіксували пошкодження на об'єкті інфраструктури Львівщини, а також в південних регіонах України. Одна людина загинула. На Одещині вдалися до аварійних відключень.

У Львівській області внаслідок ракетної атаки Росії вранці у неділю, 31 березня, загинула одна людина, є руйнування на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 до 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 і 29 березня. Зруйновано адмінбудівлю. Була пожежа. Пожежники оперативно загасили її", - написав він у Telegram.

"Унаслідок атаки загинула одна людина. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди", - зазначив Козицький.

У Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

В Одесі зупинили електротранспорт

На півдні російська армія цілила по високовольтним підстанціям національної енергокомпанії "Укренерго". "Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись", - повідомили в компанії.

Через обмеження подачі електроенергії міська влада Одеси вдалася до зупинки роботи електротранспорту. "Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Одеса. Офіційно".

Також і далі чинними залишаються обмеження споживання електрики на Харківщині та в Кривому Розі. За даними "Укренерго" вночі графіки відключень не застосовувались. "Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення", - попередили в енергокомпанії.

Як повідомляли в Повітряних силах Збройних сил України, Росія запустила по Україні в ніч на 31 березня 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударних БпЛА типу Shahed, балістичну ракету "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59. Силам оборони України вдалося знешкодити 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Читайте також: Як енергосистема України витримала чергову ракетну атаку РФ?