В результаті протиповітряного бою, повідомляють ПС ЗСУ, знищено 18 повітряних цілей, з них дев'ять крилатих ракет Х-101/Х-555, які рухались до Львівщини, Тернопільщини та Франківщини.

Вранці у неділю, 31 березня, Росія атакувала ракетами західні області України. Повітряні Сили ЗСУ (ПС ЗСУ) зафіксували, зокрема, пуски ракет із Ту-95мс у районі пускових рубежів у Саратовській області Росії о 04:28 за київським часом. Згодом рух ракет зафіксували курсом на Рівне, Луцьк і Тернопільщину.

"Ракети у напрямку Львова з північного сходу! Група ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ! Ще ракети у напрямку Львова з півночі! Ракети у напрямку Стрия з півночі та півдня!" - ішлось у повідомленнях ПС ЗСУ у Теltgram.

За підсумками атаки ПС ЗСУ повідомили, що російська армія атакувала 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, а також 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed", балістичною ракетою "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59. "В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - ідеться у ранковому повідомленні ПС ЗСУ. Про наслідки атаки п'яти ракет та двох дронів, які не були знищені ППО, наразі даних немає.

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Атака "шахедами" на південні області

"Шахедами" російська армія у ніч на 31 березня протягом двох годин атакувала південні області України.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували кілька хвиль ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини", - зазначається у повідомленні Сил оборони півдня України в неділю вранці.

"Ворог рясно атакував Одеську область. Усі 8 дронів вдалося збити. Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулося знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи", - інформують Сили оборони півдня.

Водночас на Херсонщині зафіксоване влучання по законсервованому агропідприємству. "Люди не постраждали", - зазначаєтсья у повідомлення СО півдня.