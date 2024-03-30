Нічна атака дронів: РФ знову цілила по енергетиці

Нічна атака дронів: РФ знову цілила по енергетиці30 березня 2024 р.
Російські війська в ніч на суботу, 30 березня, атакували Україну 12 ударними безпілотниками Shahed-136/131.
Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, протиповітряна оборона (ППО) збила дев'ять дронів у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
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Під прицілом РФ - українська енергетика
Під прицілом РФ знову була енергетична інфраструктура, уточнили в Силах оборони півдня.
На Дніпропетровщині, Одещині та Херсонщині влучань не допустили, але уламки збитого "шахеда" впали в Дніпропетровській області на території елеватора, що спричинило пожежу. Її оперативно ліквідували, критичних руйнувань та постраждалих немає.
На Полтавщині зафіксовані влучання в інфраструктурний об'єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Деталей він не навів, але зазначив, що постраждалих немає.
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