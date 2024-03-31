Буданов про падіння Іл-76 у РФ: Тіл загиблих ніхто не бачив

Жодної нової інформації про падіння у січні російського літака Іл-76 з нібито українськими військовополоненими на борту немає, заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Жодної нової інформації про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у РФ у січні 2024 року немає, наразі тіл ніхто не бачив, заявив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов у неділю, 31 березня.

"Поки що тіл ніхто не бачив. Це знову ж таки повертає нас до того самого питання: а хто ж там був, у якій кількості, чи був там узагалі і що там насправді сталося?", - наголосив Буданов в ефірі українського телемарафону.

За його словами, все, що було відомо, таким і залишається. "Немає ні тіл, немає міжнародних експертів, розслідувачів... Тобто, очевидно, що Російська Федерація приховує певні обставини", - сказав Буданов.

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Нагадаємо, 24 січня 2024 року в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76. Російська сторона стверджує, що його збили українські сили, а на борту перебували українські військовополонені, яких нібито доставляли на обмін.

ГУР міноборони України підтвердило лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими. Пізніше у відомстві констатували, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, однак даних про те, чи перебували на борту літака, що впав, українські полонені, немає.

1 березня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова через російські пропагандистські ЗМІ повідомила, що Росія готова передати українській стороні тіла українських військовополонених, котрі, за її словами, загинули унаслідок падіння Іл-76.