Буданов: Ситуація з падінням Іл-76 не зрозуміла до кінця

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов не розуміє, чому РФ не публікує кадри трупів військових ЗСУ, які нібито були на борту літака, що розбився 24 січня.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов заявив, що ані російська, ані українська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося під час катастрофи літака Іл-76 у Бєлгородській області.

За його словами, позиція Росії є зрозумілою - "в усьому звинувачувати Україну", але при цьому, зазначив Буданов, "є ряд незрозумілих для такої позиції факторів". "Це, перш за все, те, що вони не показали поля, усіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема. Тобто ситуація не зрозуміла до кінця", - сказав Буданов в ефірі телемарафону у суботу, 27 січня.

"Якщо це сталося, як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці - вбивці". Але нема трупів, нічого нема", - продовжив керівник української розвідки.

Раніше в ГУР підтвердили, що запланований на 24 січня обмін військовополоненими з РФ не відбувся. В ефірі телемарафону Буданов висловив упевненість, що "найближчим часом обмін усе ж відбудеться".

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. Унаслідок катастрофи, за даними російської сторони, загинули 65 українських військовополонених, яких планували обміняти, 3 супроводжуючих і 6 членів екіпажу. Міноборони РФ назвало подію "терактом" і звинуватило в ній Київ.

Москва заявляє, що літак був збитий українською системою ППО. Зі свого боку, Київ відкидає ці звинувачення і наполягає на огляді місця катастрофи літака міжнародними незалежними експертами.

Незабаром після катастрофи російські пропагандисти опублікували список імен і дат народження 65 осіб, які буцімто були українськими військовополоненими, що летіли на Іл-76. Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими 26 січня підтвердив, що в оприлюдненому Росією списку представлені українські військовополонені. "Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських захисників із цього списку справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня", - йшлося в повідомленні.

26 січня Слідчий комітет (СК) РФ опублікував відео, на якому, за твердженням російської сторони, показано фрагменти тіл і документи українських військовополонених із місця аварії. Крім того, відомство продемонструвало нібито виявлені на місці катастрофи документи (паспорти, військові картки) загиблих як речові докази, долучені до матеріалів кримінальної справи. Підтвердити достовірність показаних СК РФ кадрів із незалежних джерел не є можливим.