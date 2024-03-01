РФ каже, що готова передати тіла жертв падіння Іл-76

РФ каже, що готова передати тіла жертв падіння Іл-761 березня 2024 р.
Уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова повідомила, що Росія готова передати українській стороні тіла українських військовополонених, котрі за її словами загинули унаслідок падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Відповідну заяву Москалькова зробила в п'ятницю, 1 березня, передає російський пропагандистський ресурс "РИА Новости".
"Для цього все необхідне з погляду процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з наявними процедурами", - сказала російська омбудсменка.
Москалькова також запевнила, що сама вона перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл". Зокрема, за її словами, це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної Ради України Дмитром Лубінцем, якому вона раніше нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент". "Щодо тіл - я одразу ж повідомила, що ми маємо підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", - запевнила Москалькова.
У ГУР кажуть, що контактують з росіянами щодо обміну тіл
Тим часом речник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив онлайн-виданню "Українська правда" (УП), що Україна неодноразово зверталась до РФ стосовно передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.
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"Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", - заявив Юсов.
Лубінець: Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76
Тим часом, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що Росія досі не передала жодних офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.
"Учергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння Іл-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.
У РНБО заперечували перебування українських бранців на борту Іл-76
Нагадаємо, 9 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", що українських військовополонених не було на борту літака Іл-76, який зазнав катастрофи у Росії 24 січня, утім Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.
Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. Російська сторона стверджує, що унаслідок катастрофи загинули 65 українських військовополонених, яких планували обміняти, троє супровідників і шестеро членів екіпажу. Міноборони РФ назвало подію "терактом" і звинуватило в ній Київ.
Москва заявляє, що літак був збитий українською системою ППО. Зі свого боку, Київ відкидає ці звинувачення і наполягає на огляді місця катастрофи літака міжнародними незалежними експертами.
Згодом Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 65 українських захисників справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня. Однак українське Головне управління розвідки міністерства оборони України зазначало, що Росія не попереджала про посадку гуманітарного літака в Бєлгородській області.
Слідчі органи Росії за кілька днів публікували відео, на якому, за твердженням російської сторони, показано фрагменти тіл і документи українських військовополонених із місця аварії. Також з боку РФ і раніше лунала заява про ідентифікацію решток загиблих в Іл-76. Перевірити достовірність даних з незалежних джерел неможливо.
8 лютого американське видання The New York Times (NYT) з посиланням на неназваних американських чиновників стверджувало, що Іл-76 був збитий ракетою, випущеною із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Ракета-перехоплювач була передана Україні європейським партнером, ішлось у матеріалі.
Україна наполягає на міжнародному розслідуванні події. У Кремлі кажуть, що теж наполягають на міжнародному розслідуванні, однак охочих взяти в ньому участь з міжнародних організацій нібито поки немає.