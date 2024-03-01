РФ каже, що готова передати тіла жертв падіння Іл-76

Москва готова передати Києву тіла військовополонених, що згідно з запевненнями РФ, загинули під час падіння Іл-76. У ГУР кажуть, що контактують щодо цього питання.

Уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова повідомила, що Росія готова передати українській стороні тіла українських військовополонених, котрі за її словами загинули унаслідок падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Відповідну заяву Москалькова зробила в п'ятницю, 1 березня, передає російський пропагандистський ресурс "РИА Новости".

"Для цього все необхідне з погляду процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з наявними процедурами", - сказала російська омбудсменка.

Москалькова також запевнила, що сама вона перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що "українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл". Зокрема, за її словами, це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної Ради України Дмитром Лубінцем, якому вона раніше нібито "дала всі відповіді на запитання про інцидент". "Щодо тіл - я одразу ж повідомила, що ми маємо підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", - запевнила Москалькова.

У ГУР кажуть, що контактують з росіянами щодо обміну тіл

Тим часом речник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив онлайн-виданню "Українська правда" (УП) , що Україна неодноразово зверталась до РФ стосовно передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.

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"Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо", - заявив Юсов.

Лубінець: Росія не передавала офіційних даних щодо падіння Іл-76

Тим часом, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що Росія досі не передала жодних офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

"Учергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння Іл-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

У РНБО заперечували перебування українських бранців на борту Іл-76

Нагадаємо, 9 лютого секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", що українських військовополонених не було на борту літака Іл-76, який зазнав катастрофи у Росії 24 січня, утім Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. Російська сторона стверджує, що унаслідок катастрофи загинули 65 українських військовополонених, яких планували обміняти, троє супровідників і шестеро членів екіпажу. Міноборони РФ назвало подію "терактом" і звинуватило в ній Київ.

Москва заявляє, що літак був збитий українською системою ППО. Зі свого боку, Київ відкидає ці звинувачення і наполягає на огляді місця катастрофи літака міжнародними незалежними експертами.

Згодом Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 65 українських захисників справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня. Однак українське Головне управління розвідки міністерства оборони України зазначало, що Росія не попереджала про посадку гуманітарного літака в Бєлгородській області.

Слідчі органи Росії за кілька днів публікували відео, на якому, за твердженням російської сторони, показано фрагменти тіл і документи українських військовополонених із місця аварії. Також з боку РФ і раніше лунала заява про ідентифікацію решток загиблих в Іл-76. Перевірити достовірність даних з незалежних джерел неможливо.

8 лютого американське видання The New York Times (NYT) з посиланням на неназваних американських чиновників стверджувало, що Іл-76 був збитий ракетою, випущеною із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Ракета-перехоплювач була передана Україні європейським партнером, ішлось у матеріалі.

Україна наполягає на міжнародному розслідуванні події. У Кремлі кажуть, що теж наполягають на міжнародному розслідуванні, однак охочих взяти в ньому участь з міжнародних організацій нібито поки немає.