Секретар РНБО: Українських полонених не було на борту Іл-76

Українських військовополонених не було в літаку Іл-76, який зазнав катастрофи в РФ, однак доля тих, кого мали обміняти 24 січня, поки невідома, зазначив в інтерв'ю виданню "Бабель" секретар РНБО Олексій Данілов.

Українських військовополонених не було на борту літака Іл-76, який зазнав катастрофи у Росії 24 січня, утім Україна не має достатньо інформації про те, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня. Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", оприлюдненому у п'ятницю, 9 лютого.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати - ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерана, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", - цитує Данілова "Бабель".

На думку секретаря РНБО, росіяни обов'язково б "скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки". "Повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", - пояснив свою думку Данілов і додав, що "в сучасному світі нічого приховати неможливо".

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Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області Росії

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. Російська сторона стверджує, що унаслідок катастрофи загинули 65 українських військовополонених, яких планували обміняти, троє супроводжуючих і шестеро членів екіпажу. Міноборони РФ назвало подію "терактом" і звинуватило в ній Київ.

Москва заявляє, що літак був збитий українською системою ППО. Зі свого боку, Київ відкидає ці звинувачення і наполягає на огляді місця катастрофи літака міжнародними незалежними експертами.

Згодом Координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 65 українських захисників справді планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня. Однак українське Головне управління розвідки міністерства оборони України зазначало, що Росія не попереджала про посадку гуманітарного літака в Бєлгородській області.

Слідчі органи Росії за кілька днів публікували відео, на якому, за твердженням російської сторони, показано фрагменти тіл і документи українських військовополонених із місця аварії. Також з боку РФ мала місце заява проідентифікацію решток загиблих в Іл-76. Перевірити достовірність даних з незалежних джерел неможливо.

8 лютого американське видання The New York Times (NYT) з посиланням на неназваних американських чиновників стверджувало, що Іл-76 був збитий ракетою, випущеною із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Ракета-перехоплювач була передана Україні європейським партнером, ішлось у матеріалі.

Україна наполягає на міжнародному розслідуванні події.