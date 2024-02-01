Росія заявила, що ідентифікувала рештки загиблих в Іл-76

Слідчий комітет РФ заявив про проведення експертиз. Він стверджує про ідентифікацію останків 65 українських військовополонених, які нібито були на борту Іл-76.

Слідчий комітет Росії стверджує, що ідентифікував рештки усіх загиблих під час катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області. Про це російське відомство повідомило у четвер, 1 лютого, у Telegram. Зазначається, що у районі місця падіння літака виявлено понад 670 фрагментів тіл загиблих, а також особисті документи, що частково збереглися.

Російська сторона також стверджує, що на борту були українські військовополонені, яких перевозили для обміну 24 січня. Вона посилається на те, що під час роботи із затриманими українськими військовослужбовцями слідство бере біологічний матеріал для встановлення генетичного профілю. "Таким чином, у розпорядженні слідства були генетичні профілі всіх українських військовослужбовців, які перебували на борту зазначеного літака", - стверджують у російському СК. Експертиза показала, що знайдені останки належали шістьом членам екіпажу, трьом співробітникам військової поліції та 65 українським військовослужбовцям, стверджує російське слідство.

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СК РФ: Літак збили із ракети комплексу Patriot

У СК також заявили, що літак був збитий ракетою, випущеною з території Харківської області. У районі аварії були виявлені фрагменти корпусів та механізмів двох ракет з написами та маркуваннями англійською мовою.

Російські слідчі, посилаючись нібито на результати експертизи, стверджують, що літак був збитий зенітною керованою ракетою MIM-104A комплексу Patriot. Україна не коментувала цих заяв.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області в полі поруч з селом Яблоново. Російська сторона стверджує, що внаслідок катастрофи загинули 65 українських військовополонених, яких планували обміняти, троє супроводжуючих і шість членів екіпажу. Міноборони РФ назвало подію "терактом" і звинуватило в ній Київ.

Київ відкидає ці звинувачення і наполягає на огляді місця катастрофи літака міжнародними незалежними експертами.

31 січня представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив, що в української сторони немає доказів того, що 65 українських військових загинули. Про це свідчать лише заяви російської сторони. Водночас він заявив, що у рамках обміну військовополонених з Росією 31 січня в Україну повернулися полонені, які мали брати участь в обміні 24 січня. Однак серед них немає тих 65 людей, які нібито були пасажирами літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, і яких російська сторона називає загиблими.