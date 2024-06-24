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ЄС створив механізм обходу вето Угорщини на допомогу Україні

Ольга Журавльова | Олександр Куницький
24 червня 2024 р.

У Брюсселі знайшли можливість обійти вето Будапешта на використання прибутку від заморожених активів РФ для військової допомоги Україні, повідомив Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Dursun Aydemir/Andalou/picture alliance

Європейський Союз розробив юридичну можливість, яка дасть змогу обійти блокування купівлі зброї для України на доходи від заморожених коштів РФ. Про це повідомив у понеділок перед засіданням Рада ЄС з закордонних справ верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

"У нас є законна процедура, щоб уникнути будь-яких блокувань", - цитує Борреля Reuters.

За даними видання Financial Times, йдеться про блокування Угорщиною домовленостей ЄС, і що таким чином ця країна "не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей". Боррель заявив, що цей обхідний шлях "складний, як і будь-яке юридичне рішення, але він працює". За словами Борреля, такий крок став необхідним, оскільки Будапешт утримався від попередньої домовленості щодо виділення доходів від заморожених російських активів.

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Блокування Будапештом допомоги Україні

Ця юридична лазівка може також дозволити G7 надати до грудня Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який має бути погашений за рахунок майбутніх надходжень, пише FT, посилаючись на рішення, ухвалене на саміті Великої сімки на початку червня в Італії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у минулому затримував низку рішень щодо України, зокрема надання країні статусу кандидата на вступ до ЄС та затримку допомоги на 50 мільярдів євро. Крім того, Будапешт блокує виділення на військову допомогу Україні приблизно 6,5 мільярда євро, а також 5 мільярдів євро у рамках Європейського фонду миру. 

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Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу на формування порядку денного зустрічей. Тому Бельгія, яка нині головує в Раді Європейського Союзу, наполегливо домагалася провести перший раунд переговорів про вступ України до ЄС ще у червні. Офіційний  початок перемовин  стартує 25 червня.

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