Боррель: Близький Схід - котел, який може вибухнути

Після авіаударів США по цілям у Сирії та Іраку верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель застерігає від ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель після ударів авіації США по цілям у Сирії та Іраку, завданих у відповідь на атаку безпілотника на американських військових у Йорданії, висловив стурбованість загрозою подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це він заявив у суботу, 3 лютого, перед початком неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Близький Схід - це котел, який може вибухнути. Тому я закликаю всі сторони уникати ескалації. Усі повинні докласти зусиль до того, щоб ситуація не стала вибухонебезпечною", - заявив Боррель

Удари США по цілям в Іраку та Сирії

У ніч на 3 лютого авіація США завдала ударів по цілям в Іраку та Сирії, які, за даними Білого дому, тривали близько пів години та були успішними. Президент США Джо Байден заявив, що у разі потреби удари будуть продовжені.

В канцелярії прем'єра Іраку заявили, що внаслідок повітряних ударів США в Іраку загинули щонайменше 16 людей, серед яких і цивільні. Ще 25 людей - зазнали поранень, пише Reuters.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок "американської агресії" низка людей загинули і зазнали поранень. За даними Сирійсього моніторингового центру з прав людини, що базується у Лондоні, внаслідок ударів у Сирії загинули щонайменше 18 проіранських бойовиків.

Президент США Джо Байден прямо пов'язав удари по цілях у Іраку та Сирії із атакою безпілотника на військову база США минулого тижня, внаслідок якої загинули троє військових США, ще близько чотирьох десятків зазнали поранень. У цій атаці він звинуватив бойовиків, підтримуваних Іраном. "Наша відповідь почалася сьогодні. Вона триватиме у той час та у тих місцях, які ми оберемо", - зазначив президент США. Водночас Байден наголосив, що "Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході чи деінде у світі". "Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо", - наголосив він.