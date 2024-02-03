Боррель: Близький Схід - котел, який може вибухнути

Боррель: Близький Схід - котел, який може вибухнути3 лютого 2024 р.
Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель після ударів авіації США по цілям у Сирії та Іраку, завданих у відповідь на атаку безпілотника на американських військових у Йорданії, висловив стурбованість загрозою подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це він заявив у суботу, 3 лютого, перед початком неофіційної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
"Близький Схід - це котел, який може вибухнути. Тому я закликаю всі сторони уникати ескалації. Усі повинні докласти зусиль до того, щоб ситуація не стала вибухонебезпечною", - заявив Боррель
Удари США по цілям в Іраку та Сирії
У ніч на 3 лютого авіація США завдала ударів по цілям в Іраку та Сирії, які, за даними Білого дому, тривали близько пів години та були успішними. Президент США Джо Байден заявив, що у разі потреби удари будуть продовжені.
В канцелярії прем'єра Іраку заявили, що внаслідок повітряних ударів США в Іраку загинули щонайменше 16 людей, серед яких і цивільні. Ще 25 людей - зазнали поранень, пише Reuters.
Сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок "американської агресії" низка людей загинули і зазнали поранень. За даними Сирійсього моніторингового центру з прав людини, що базується у Лондоні, внаслідок ударів у Сирії загинули щонайменше 18 проіранських бойовиків.
Президент США Джо Байден прямо пов'язав удари по цілях у Іраку та Сирії із атакою безпілотника на військову база США минулого тижня, внаслідок якої загинули троє військових США, ще близько чотирьох десятків зазнали поранень. У цій атаці він звинуватив бойовиків, підтримуваних Іраном. "Наша відповідь почалася сьогодні. Вона триватиме у той час та у тих місцях, які ми оберемо", - зазначив президент США. Водночас Байден наголосив, що "Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту на Близькому Сході чи деінде у світі". "Але нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо", - наголосив він.