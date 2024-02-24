Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві

У суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Дякую за присутність у Києві в цей день! Дякую за щиру підтримку України!", - написав Зеленський та виклав відео обіймів і розмови з британським політиком.

Джонсон ще зранку повідомив у соціальних мережах, що приїхав в Україну, але прикріпив фото зі свого попереднього візиту в січні 2023 року.

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Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. "Оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро. Дякую за потужну конкретну підтримку України", - написав президент після зустрічі.

Він також розповів, що говорив з Йонсоном про спільне виробництво зброї та безпекові гарантії.

Раніше цього дня Зеленський підписав безпекові угоди з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Остання також організувала саміт Великої сімки з Києва в онлайн форматі, на якому запросила виступити Зеленського.

У Києві 24 лютого перебувають також президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen) і прем'єр Бельгії Александер Де Кроо, а в Одесі - міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).