Блок ХДС/ХСС закликав ЄС і НАТО посилити позицію щодо РФ

Блок консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), що входить разом з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) до уряду ФРН, закликав Євросоюз (ЄС) і НАТО посилити позиції щодо Росії. Такий заклик містить оприлюднена в понеділок, 21 червня, спільна передвиборна програма обох консервативних партій.

"Нам необхідні, з одного боку, тісніша політична згуртованість і, з іншого - спроможність щодо переконливого стримування і стійкості, які необхідні для відповіді на виклики" з боку Росії, йдеться в програмі. "Росія кидає виклик нашим цінностям. Ми не хочемо, щоб це призвело до серйозної військової загрози для Європи", - наголошується в документі.

За повернення статусу Криму і завершення війни на Сході України

Консерватори звинувачують РФ, зокрема, в "неприхованій загрозі" країнам НАТО, кібератаках, дезінформації та пропаганді, а також в тому, що вона "кидає виклик нашим цінностям". Блок ХДС/ХСС виступає за посилення "незалежності східних партнерів по ЄС" і "відновлення європейського світопорядку, що був підірваний протиправною анексією Криму Росією". Консервативний блок пообіцяв і надалі робити все можливе для повернення до закріпленого в міжнародному праві статусу Криму, а також завершення війни на Сході України.

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Водночас консерватори висловилися за продовження пошуку діалогу і співпраці з Росією в тих сферах, де "є спільні інтереси" - наприклад, економіці і захисті довкілля.

Підтримка народу Білорусі

ХДС і ХСС також висловили підтримку жителям Білорусі, "які виступають за свободу і демократію". Режим Олександра Лукашенка "повинен зробити можливим мирну передачу влади, в іншому разі він відчує жорсткість наших санкцій", зазначається далі.

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Нагадаємо, в представленій спільній передвиборній програмі обидві консервативні партії планують зменшення податкового тягаря та відмову від масивного зростання держборгу в наступні роки. Інші партії розкритикували консерваторів за неспроможність пояснити, з яких джерел вони збираються фінансувати свої передвиборні обіцянки.

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