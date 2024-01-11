Білий дім підтримав конфіскацію заморожених активів РФ - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, яким пропонується конфіскувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь відновлення України, повідомляє в четвер, 11 січня, американське агентство Bloomberg.

"Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України", - цитує видання меморандум Ради національної безпеки при Білому домі та зауважує, що позиція змінилася на тлі блокування конгресменами від Республіканської партії понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

США прагнуть узгодити конфіскацію з G7

За даними Bloomberg, Вашингтон прагне узгодити це питання з союзниками по Великій сімці (G7), особливо - європейськими, адже в Європі зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ, але підтримка їхнього стягнення нижча. За словами джерела агенції, цю тему порушать на зустрічі лідерів G7 у річницю вторгнення Росії в Україну в лютому.

Згідно з меморандумом Ради нацбезпеки, Білий дім спочатку неоднозначно поставився до ідеї, що конфіскацію має схвалити G7, але згодом погодився з необхідністю діяти спільно з союзниками. У документі йдеться, що це "підвищить шанси на те, що Європа буде готова піти на цей крок, враховуючи її побоювання, що вжиття таких заходів щодо Росії може підвищити ймовірність арешту активів у інших випадках, де правове й політичне обґрунтування слабше".

Помічник одного з конгресменів у розмові з Bloomberg також зауважив, що США недоцільно діяти ізольовано, адже російські активи там складають лише від чотирьох до п'яти мільярдів доларів.

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