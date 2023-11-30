Шмигаль: В Конгрес внесли проєкт щодо конфіскації активів РФ

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт, який передбачає стягнення активів росіян на користь відновлення України, повідомив Денис Шмигаль. Його підготували законодавці від обох провідних партій.

На розгляд Конгресу США внесли законопроєкт, який, у разі ухвалення, дозволить стягувати російські активи на користь відновлення України, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 30 листопада. Серед його співавторів як демократи, так і республіканці.

"Законопроєкт дасть міністерству юстиції США необхідні інструменти для того, аби швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. Доходи від цих активів будуть передаватися Україні для нашої стійкості та відновлення", - написав Шмигаль у Telegram та висловив сподівання, що законодавчу ініціативу ухвалять якомога скоріше.

Що передбачає законопроєкт

Раніше проєкт закону оприлюднив на своєму сайті його співавтор, сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус. На сайті зазначається, що документ передбачає скасування обмежень в 500 тисяч доларів на адміністративну конфіскацію активів, що належать російським олігархам та іншим особам, які допомагають російському уряду, порушуючи закони США. Також він уточнює повноваження мін'юсту щодо переказу коштів, "гарантуючи, що уряд США може переказувати Україні всі кошти, отримані в результаті конфіскації активів російських олігархів".

"Всі російські олігархи - поплічники Путіна - повинні втратити свої яхти, розкішні квартири і заплатити ціну за те, що вони є частиною бандитського угрупування - національної держави, яка насправді є мафіозною державою", - зазначив співавтор сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він додав, що це важливий крок у спробі дати відсіч президенту РФ.

Водночас сенатор-демократ Майкл Беннет наголосив, що "за останні два роки український народ пішов на величезні жертви в ім'я демократії". "Вони перемагають на полі бою, і ми не можемо підвести їх на Капітолійському пагорбі", - підсумував політик.

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Перша постанова про конфіскацію активів

У лютому цього року суд у Нью-Йорку дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями.

Це рішення стало першою постановою про конфіскацію активів російського олігарха відтоді, як 2022 року американське міністерство юстиції створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture для дотримання санкцій США та союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну. У травні цього року активи Малофеєва стягнули на користь відбудови України.

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