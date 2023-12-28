FT: В G7 вивчать шляхи конфіскації $300 млрд активів РФ

Сполучені Штати запропонували робочим групам країн-членів Великої сімки (G7) вивчити шляхи конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, оскільки союзники поспішають погодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це у четвер, 28 грудня, пише газета Financial Times.

Три робочі групи, запропоновані Вашингтоном, вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією, методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків, а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні, пише FT.

Хоча жодних рішень ще не було ухвалено, а питання залишається предметом гарячих дискусій у європейських столицях, прискорення роботи над конфіскацією російських активів для України підкреслює зростаючу важливість для Заходу цього питання, зауважує видання.

Як вказує FT, тема конфіскації росактивів - на порядку денному грудневих обговорень як міністрів фінансів G7, так і їхніх заступників. За словами співрозмовників видання, дискусії стосувалися того, як розробити таку політику та оцінити пов'язані з нею ризики.

На Заході розглядають різні варіанти - від прямої конфіскації і використання активів російського Центрального банку до використання доходів від заморожених активів або застосуванням їх як застави для отримання кредитів.

Наразі ЄС не вдається до конфіскації безпосередньо російських активів, натомість вивчає способи скорочення прибутків, отриманих такими фінансовими установами, як Euroclear, де зберігаються суверенні активи на суму 191 мільярд євро, пише видання.

Вашингтон розглядає конфіскацію як важіль тиску на Москву

Вашингтон досі публічно не підтримував арешт російських активів. Втім, цього року США в приватному порядку розповсюдили в рамках G7 дискусійний документ, в якому припускають, що арешт заморожених активів Москви був би законним як "контрзахід, що спонукає Росію припинити агресію".

Німеччина, Франція, Італія та ЄС висловили певні застереження, а також наголосили на необхідності ретельної оцінки законності конфіскації активів Москви перед ухваленням рішень. Кілька європейських міністрів, згідно зі звітами про зустріч, також наголосили на необхідності збереження високого рівня секретності цієї роботи.

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Італія побоюється відповіді РФ

Італія, яка перебирає на себе головування в G7 у 2024 році, є однією з тих, хто занепокоєний потенційною відплатою своїм компаніям, що працюють в Росії, на тлі погроз Москви. Росія також попередила, що припинить дипломатичні відносини зі США у відповідь на будь-яку конфіскацію активів.

У ЄС, Великій Британії та Франції вважають, що ці гроші не будуть в легкому доступі, і що їх недостатньо для покриття потреб України у відновленні. На їхню думку, конфіскація активів не повинна відбуватися за рахунок надання фінансової підтримки Києву у 2024 році.

Крім того, у деяких країн G7 є занепокоєння, що дебати щодо арештів російських активів означатимуть існування альтернативи пакетам фінансування для України, продовження яких зайшло в глухий кут через опозицію в Конгресі США та через відмову Угорщини підтримати виділення допомоги ЄС Києву.

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