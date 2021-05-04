Берлін проти призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу

Уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу. Так в четвер, 6 травня, речниця уряду ФРН прокоментувала заяву США щодо підтримки ініціативи задля призупинення дії патентів на COVID-вакцини.

"Пропозиція США про скасування захисту патентів на вакцини від COVID-19 має серйозні наслідки для виробництва вакцин в цілому", - сказала речниця уряду, цитує інформагенція AFP. На тлі цього вона наголосила, що "захист інтелектуальної власності є джерелом інновацій і має залишатися таким і в майбутньому".

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Раніше канцлерка Німеччина Анґела Меркель (Angela Merkel) вказала на те, що Німеччина є одним з провідних донорів міжнародної ініціативи COVAX, покликаній для справедливого розподілу вакцин від коронавірусу для бідніших країн, в той час, як США фактично не експортували вакцини в ці країни.

Як повідомлялося, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. Цю пропозицію піддтримали, зокрема, генсек ООН Антоніу Гутерріш, президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін.