Глава МОЗ ФРН хоче "глобальне перезавантаження" для протидії пандеміям

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) закликав до "глобального перезавантаження" у боротьбі з пандеміями. Про це глава МОЗ ФРН заявив у середу, 5 травня, виступаючи на відеоконференції, в якій також взяли участь канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. У своїй промові Шпан вказав зокрема на те, що світ досі недостатньо підготовлений до пандемій.

"Нам необхідно якнайшвидше виявляти ризики пандемій і епідемій, де б вони не виникали у світі", - сказав Шпан, цитує агентство новин Reuters. "Для цього нам необхідно зміцнити глобальну систему раннього попередження, покращивши збір даних про стан здоров'я та міждисциплінарний аналіз ризиків", - додав німецький урядовець.

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Саме з цією метою за підтримки уряду ФРН й під патронатом ВООЗ у Берліні ще цього року планується відкрити новий глобальний центр збору даних про пандемії. Новий центр у Берліні, який об'єднає урядові, академічні та приватні установи, покликаний застосовувати глобальні дані для прогнозування, запобігання та реагування на ризики пандемій та епідемій у всьому світі. Ще одним завданням цього аналітичного центру стане покращення співпраці між окремими країнами в питанні протидії епідемічним загрозам.

Тим часом канцлерка ФРН Меркель назвала дані "основою боротьби проти майбутніх пандемій".

У ВООЗ застерігають від нових пандемій

На загрозу появи нових пандемій вказав очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Він застеріг: "З'являтиметься дедалі більше вірусів, здатних викликати пандемію".

"Один з уроків пандемії COVID-19 полягає в тому, що світові необхідно зробити значний стрибок в аналізі даних, щоб політики могли ухвалювати рішення в галузі охорони здоров'я на їхній основі", - сказав Тедрос, якого цитує інформагенція dpa.

Уряд ФРН пообіцяв виділити 30 мільйонів євро фінпідтримки, необхідних для початку роботи цього центру.