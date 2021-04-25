 Глава МОЗ ФРН хоче ″глобальне перезавантаження″ для протидії пандеміям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2021

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Новини

Глава МОЗ ФРН хоче "глобальне перезавантаження" для протидії пандеміям

У Берліні буде створено новий глобальний центр для збору даних про пандемії, покликаний об'єднати урядові, академічні та приватні установи.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) закликав до "глобального перезавантаження" у боротьбі з пандеміями. Про це глава МОЗ ФРН заявив у середу, 5 травня, виступаючи на відеоконференції, в якій також взяли участь канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. У своїй промові Шпан вказав зокрема на те, що світ досі недостатньо підготовлений до пандемій.

"Нам необхідно якнайшвидше виявляти ризики пандемій і епідемій, де б вони не виникали у світі", - сказав Шпан, цитує агентство новин Reuters. "Для цього нам необхідно зміцнити глобальну систему раннього попередження, покращивши збір даних про стан здоров'я та міждисциплінарний аналіз ризиків", - додав німецький урядовець.

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Саме з цією метою за підтримки уряду ФРН й під патронатом ВООЗ у Берліні ще цього року планується відкрити новий глобальний центр збору даних про пандемії. Новий центр у Берліні, який об'єднає урядові, академічні та приватні установи, покликаний застосовувати глобальні дані для прогнозування, запобігання та реагування на ризики пандемій та епідемій у всьому світі. Ще одним завданням цього аналітичного центру стане покращення співпраці між окремими країнами в питанні протидії епідемічним загрозам.

Тим часом канцлерка ФРН Меркель назвала дані "основою боротьби проти майбутніх пандемій".

У ВООЗ застерігають від нових пандемій

На загрозу появи нових пандемій вказав очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Він застеріг: "З'являтиметься дедалі більше вірусів, здатних викликати пандемію".

"Один з уроків пандемії COVID-19 полягає в тому, що світові необхідно зробити значний стрибок в аналізі даних, щоб політики могли ухвалювати рішення в галузі охорони здоров'я на їхній основі", - сказав Тедрос, якого цитує інформагенція dpa.

Уряд ФРН пообіцяв виділити 30 мільйонів євро фінпідтримки, необхідних для початку роботи цього центру.

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