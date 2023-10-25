Берлін: Києву потрібно більше дотацій ЄС

Уряд Німеччини в принципі підтримує концепцію Єврокомісії надати Україні довгострокову, розраховану на чотири роки фінансову допомогу, але наполягає на перегляді її структури та можливо розмірів. Про це заявили радники німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) на брифінгу в середу, 25 жовтня, напередодні чергового саміту ЄС.

Високий держборг ускладнить становище України у майбутньому

Той факт, що Єврокомісія включила фінансову допомогу Україні до бюджетного плану ЄС, розрахованого на період з 2021 до 2027 року, у відомстві федерального канцлера вітають. І в Берліні вважають, що передбачена на ці цілі загальна сума в 50 мільярда євро загалом відповідає потребам Києва. Допомога Україні - фінансова, гуманітарна та військова, кажуть радники Шольца, "залишається найвищим пріоритетом уряду Німеччини".

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При цьому, однак, зазначають вони, структура чотирирічного фінансового пакету ЄС для України має бути дещо іншою - більше прямих бюджетних дотацій, менше позик. У Берліні вважають, що висока державна заборгованість України матиме для неї негативні наслідки в майбутньому після закінчення війни і ускладнить для неї, зокрема, стосунки з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Олаф Шольц і Володимир Зеленський у Гранаді, 5 жовтня 2023 року Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/AFP

Крім того, в уряді ФРН скептично ставляться до пропозиції Єврокомісії наростити фінансову допомогу Україні за рахунок збільшення внесків на ці цілі країн-членів ЄС. Частково знайти додаткові кошти, кажуть у відомстві федерального канцлера, можна шляхом їхнього перерозподілу з різних фондів Євросоюзу. Остаточне рішення щодо цього буде ухвалено, очевидно, лише на грудневому саміті ЄС.

Позиція Берліна щодо умов початку переговорів про вступу України до ЄС

На шостому німецько-українському бізнес-форумі, який проходив 24 жовтня в Берліні, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання на початок переговорів про вступ його країни до ЄС вже цього року.

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Відповідаючи на запитання DW, чи готовий Берлін на майбутньому саміті ЄС також виступити за початок таких переговорів, радник канцлера заявив, що цьому має передувати звіт Єврокомісії про стан справ у семи сферах, реформи яких є передумовою для вступу України до Євросоюзу. Такого звіту в Брюсселі ще не підготовлено.