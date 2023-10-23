Україна отримала від ЄС дев'ятий транш на 1,5 млрд євро

До держбюджету України надійшов черговий транш в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги Євросоюзу на загальну суму у 18 мільярдів євро. У Києві тим часом співпрацюють з Брюсселем щодо наступної програми.

Україна отримала дев'ятий транш у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від Європейського Союзу на 2023 рік. Про надходження коштів у понеділок, 23 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро", - написав він у Telegram.

За словами Шмигаля, бюджетна підтримка України з боку ЄС - один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою. "Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 мільярдів євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 мільярдів євро", - наголосив Шмигаль.

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Україна очікує ще два транші цього року

Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 мільярдів євро, з яких Україна уже отримала 15 мільярдів. Попередній восьмий транш на 1,5 мільярда євро надійшов до бюджету України 22 вересня.

Наступні два транші в рамках програми, з урахуванням рівня виконання Україною умов структурної політики, очікуються до кінця 2023 року, зазначили у міністерстві фінансів України.

Кошти надаються на "безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету", додали у відомстві. Термін погашення кредиту - 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Зазначається, що Європейський Союз є одним із найбільших донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни з РФ загальний обсяг прямої бюджетної підтримки в рамках програм МФД уже сягнув 22,2 мільярда євро.