ЄС виділив Україні ще 1,5 мільярда євро макрофіну
Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро, повідомила в соцмережі Х (раніше Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 22 вересня.
"Сьогодні ми виплатили Україні ще 1,5 мільярда євро. Лише цього року ми надали 13,5 мільярда євро, щоб допомогти Україні забезпечити роботу лікарень, шкіл та інших установ", - написала глава Єврокомісії.
За її словами, ця допомога також сприяює євроінтеграції України, підтримуючи трансформаційні реформи.
Пріоритет - соціальна та гуманітарна сфери
У міністерстві фінансів України зазначили, що це вже восьмий транш в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік.
"Макрофінансова допомога ЄС - це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів", - наводить пресслужба відомства слова міністра фінансів Сергія Марченка.
За його словами, це допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних.
Наступні три транші в рамках МФД, з урахуванням рівня виконання Україною умов структурної політики, очікуються до кінця 2023 року. Загалом за поточною програмою МФД Україна має отримати 18 мільярдів євро.