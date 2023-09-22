ЄС виділив Україні ще 1,5 мільярда євро макрофіну

Київ отримав восьмий транш макрофінансової допомоги від Брюсселя на суму 1,5 мільярда євро. Ці гроші дозволяють Україні вчасно забезпечувати фінансування соціальних та гуманітарних сфер.

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро, повідомила в соцмережі Х (раніше Twitter) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у п'ятницю, 22 вересня.

"Сьогодні ми виплатили Україні ще 1,5 мільярда євро. Лише цього року ми надали 13,5 мільярда євро, щоб допомогти Україні забезпечити роботу лікарень, шкіл та інших установ", - написала глава Єврокомісії.

За її словами, ця допомога також сприяює євроінтеграції України, підтримуючи трансформаційні реформи.

Пріоритет - соціальна та гуманітарна сфери

У міністерстві фінансів України зазначили, що це вже восьмий транш в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік.

"Макрофінансова допомога ЄС - це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів", - наводить пресслужба відомства слова міністра фінансів Сергія Марченка.

За його словами, це допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних.

Наступні три транші в рамках МФД, з урахуванням рівня виконання Україною умов структурної політики, очікуються до кінця 2023 року. Загалом за поточною програмою МФД Україна має отримати 18 мільярдів євро.