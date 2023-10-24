Шольц запевнив Київ у довгостроковій підтримці у відбудові

Україна може надалі покладатися на ФРН, запевнив канцлер Олаф Шольц учасників 6-го німецько-українського економічного форуму в Берліні. Прем'єр України Шмигаль подякував уряду ФРН за гарантії для німецького бізнесу.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Україні довгострокову підтримку Німеччини, зокрема у питаннях відбудови. Відповідну заяву Шольц зробив у вівторок, 24 жовтня, під час 6-го німецько-українського економічного форуму в Берліні. "Україна може покластися на Німеччину", - запевнив Шольц, слова якого наводить інформагенція dpa.

Водночас Шольц, а також віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), котрий теж бере участь у заході, вказали на заходи сприяння з боку уряду ФРН німецьким компаніям у таких аспектах, як інвестиції та державні експортні гарантії.

Зеленський назвав Німеччину надійним партнером

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеопривітанні, що Німеччина є надійним партнером України. У своїй промові глава української держави вказав на великий потенціал в двосторонній економічній співпраці. Першочерговим пріоритетом, за його словами, є розширення кооперації у військово-промисловому комплексі.

Свою чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який очолив українську делегацію на заході, наголосив на важливості створення спільного підприємства між німецьким виробником озброєнь - компанією Rheinmetal та українською держкомпанією "Українська оборонна промисловість", яку утворили на базі колишнього "Укроборонпрому". Згодом стало також відомо про підписання відповідних угод між двома підприємствами.

Київ шукає підтримки Берліна в питанні використання заморожених активів РФ

Крім того, під час зустрічі з Шольцом Шмигаль згадав питання використання заморожених російських активів для виплати репарацій Україні. "Разом ми повинні знайти способи змусити Росію заплатити за злочини і руйнування, скоєні в Україні", - написав Шмигаль у Telegram.

"Вдячні німецькому уряду та особисто Олафу Шольцу за програму страхових гарантій для своїх інвесторів. Це стимулює компанії інвестувати в Україну зараз, а не чекати на завершення війни", - наголосив Шмигаль.

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Тим часом представники німецької бізнес-спільноти наголосили на готовності німецьких компаній інвестувати в Україну, попри нинішню російську агресію. Багато компаній були дуже зацікавлені у розширенні партнерства з українськими фірмами, зазначив голова Німецької промислово-торговельної палати Петер Адріан (Peter Adrian). А заступник голови Східного комітету німецької економіки Крістіан Брух (Christian Bruch) розповів, що, попри війну, вже розпочато з десяток інвестиційних проєктів. "Наразі німецькі компанії подають заявки на отримання інвестиційних гарантій від федерального уряду з ще 30 проєктними пропозиціями. Розпочалася відбудова, і німецькі компанії долучаються до неї", - сказав він.