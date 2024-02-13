Байден закликав конгресменів схвалити допомогу Україні

Конгресу необхідно негайно схвалити законопроєкт з допомогою України, адже ціна бездіяльності зростає щодня, наголосив Джо Байден у своєму зверненні до конгресменів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав нижню палату Конгресу США - Палату представників - негайно підтримати законопроєкт, що передбачає виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Відповідне звернення Байдена оприлюднив у вівторок, 13 лютого, Білий дім.

"Я закликаю Палату представників негайно ухвалити документ", - йдеться в заяві Байдена. "Ми не можемо дозволити собі чекати ані миті більше. Ціна бездіяльності зростає щодня, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ на передовій закінчуються боєприпаси - і це тоді коли атаки військ РФ тривають, а Путін і надалі мріє підкорити український народ", - сказав Байден.

Американський лідер застеріг: "Якщо ми не станемо протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або пошматувати території своїх сусідів, це матиме відчутні наслідки для національної безпеки США, а наші союзники, і супротивники зважатимуть на це".

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На тлі цього Байден закликав Палату представників негайно ухвалити цей двопартійний нормативний акт і надіслати його йому на підпис. Обсяги допомоги, що передбачає цей законопроєкт, дозволять підтримувати змогу України протистояти агресії Росії, забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту його народу від терористичного угруповання ХАМАС, а також гарантуватимуть важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу, йдеться у зверненні Байдена до законодавців.

Сенат підтримав, але республіканська більшість у Палаті представників проти

Нагадаємо, раніше цього дня Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 мільярдів доларів, зокрема понад 60 мільярдів - на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Також у законопроєкті закладено 9,15 мільярда доларів на гуманітарну допомогу цивільним у Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших зонах конфлікту по всьому світу.

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Сенатори схвалили цей документ 70 голосами проти 29, що перевищило поріг у 60 голосів, необхідний для ухвалення проєкту.

Тепер цей документ має схвалити Палата представників Конгресу США, де, на відміну від Сенату, більшість складають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав його "свідомо непрохідним". Причина в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення прикордонного контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія.

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