Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $625 млн

У рамках нового пакету військової допомоги Київ отримає від Вашингтона, зокрема, чотири РСЗВ HIMARS та понад 30 гаубиць.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 4 жовтня, повідомив про виділення нового пакета військової допомоги для України у розмірі 625 мільйонів доларів, йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки потрібно, включно із наданням сьогодні нового пакета допомоги в сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який містить додаткову зброю та обладнання, включаючи HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що американський президент також підтвердив готовність США фінансово покарати будь-яку фізичну, юридичну особу чи країну, які підтримають спроби російської анексії частини України.

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За даними Пентагону, новий пакет військової допомоги Україні включатиме, зокрема, чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць калібру 155 міліметрів та таку ж кількість гаубиць калібру 105 міліметрів.

Минулого тижня США оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму в 1,1 мільярда доларів. Враховуючи новий пакет, загальна сума військової допомоги, яку США надали Україні з початку розв'язаної Росією війни, за даними міноборони США, перевищила 16,8 мільярда доларів.