Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $625 млн

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 4 жовтня, повідомив про виділення нового пакета військової допомоги для України у розмірі 625 мільйонів доларів, йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.
"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки потрібно, включно із наданням сьогодні нового пакета допомоги в сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який містить додаткову зброю та обладнання, включаючи HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що американський президент також підтвердив готовність США фінансово покарати будь-яку фізичну, юридичну особу чи країну, які підтримають спроби російської анексії частини України.
За даними Пентагону, новий пакет військової допомоги Україні включатиме, зокрема, чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць калібру 155 міліметрів та таку ж кількість гаубиць калібру 105 міліметрів.
Минулого тижня США оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму в 1,1 мільярда доларів. Враховуючи новий пакет, загальна сума військової допомоги, яку США надали Україні з початку розв'язаної Росією війни, за даними міноборони США, перевищила 16,8 мільярда доларів.