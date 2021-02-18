 Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.02.2021

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Політика й суспільство

Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео)

США вже формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так? І як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі? DW опитала відомих заокеанських політологів.

США за президентства Джо Байдена активніше перейматимуться Україною

США за президентства Джо Байдена активніше перейматимуться Україною

За словами старшого експерта Атлантичної ради Аріеля Коена, який родом з Криму й уважно стежить за подіями в Україні, між Вашингтоном і Берліном є консенсус щодо безпеки та стабільності України, але є ознаки ймовірного загострення ситуації на Донбасі навесні. Адже, за його словами, Росія у складній економічній ситуації. Також Кремль побоюється протестів. І щоб відволікти увагу, може спробувати розхитати ситуацію на Донбасі, зробити гаряче. А як діятимуть США? Як Вашингтон долучатиметься до вирішення донбаського питання?

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