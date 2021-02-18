Байден проти Путіна на Донбасі: якою буде стратегія США (відео)

США вже формують нову стратегію щодо Донбасу, запевняє глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Чи справді це так? І як впливатиме Джо Байден на ситуацію на Донбасі? DW опитала відомих заокеанських політологів.
За словами старшого експерта Атлантичної ради Аріеля Коена, який родом з Криму й уважно стежить за подіями в Україні, між Вашингтоном і Берліном є консенсус щодо безпеки та стабільності України, але є ознаки ймовірного загострення ситуації на Донбасі навесні. Адже, за його словами, Росія у складній економічній ситуації. Також Кремль побоюється протестів. І щоб відволікти увагу, може спробувати розхитати ситуацію на Донбасі, зробити гаряче. А як діятимуть США? Як Вашингтон долучатиметься до вирішення донбаського питання?
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