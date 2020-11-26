Майбутній держсекретар США і Україна: чим особливий Ентоні Блінкен (відео)

Те, що дід Ентоні Блінкена родом з України, за словами опитаних DW експертів, зовсім не означає, що він буде якось особливо ставитися до України. Разом з тим Ентоні Блінкен добре знає різницю між Україною і Росією. Також він чітко розуміє, хто такий Путін і його манеру поведінки. Дивіться у відео:

