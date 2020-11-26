 Майбутній держсекретар США і Україна: чим особливий Ентоні Блінкен (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Майбутній держсекретар США і Україна: чим особливий Ентоні Блінкен (відео)

Обраний президент США Джо Байден пропонує на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкена. Блінкен - нащадок єврейських мігрантів з України, його дід народився в Києві. Що його призначення означатиме для України?

USA | Joe Biden und Anthony Blinken

Майбутній президент США Джо Байден із майбутнім головним дипломатом Ентоні Блінкеном (2017 рік)

Те, що дід Ентоні Блінкена родом з України, за словами опитаних DW експертів, зовсім не означає, що він буде якось особливо ставитися до України. Разом з тим Ентоні Блінкен добре знає різницю між Україною і Росією. Також він чітко розуміє, хто такий Путін і його манеру поведінки. Дивіться у відео:   

DW.COM

США після Трампа: якою буде політика Байдена щодо України та Росії (відео)

Чому Джо Байдена не привітав з перемогою Володимир Путін? Як зміниться політика США щодо України, Росії та Європи? А також чого чекати від віцепрезидентки Камали Харріс?  

Про що Байден попередив Україну? (відео)

Віце-президент США застеріг Україну від зволікання з обіцяними реформами. Інакше є ризик, що деякі країни Євросоюзу знімуть санкції з РФ.  

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

Обраний президент США Джо Байден анонсував перші кадрові призначення на ключові посади майбутнього уряду. Багато облич знайомі публіці ще з часів президентства Барака Обами. Хто вони?  

Також за темою

Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020) 26.11.2020

Обраний президент США Джо Байден пропонує на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкена. Хто він такий і що це означає для України? Окрім того, що Блінкен - досвідчений дипломат, він ще грає на гітарі, записує пісні, а його дід мігрував у США з Києва…

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

Держсекретар США з українським корінням: чого очікувати Києву 26.11.2020

Майбутній президент США Джо Байден висуне на посаду держсекретаря Ентоні Блінкена, фахівця у міжнародній політиці, з українським корінням і чіткими поглядами на Україну та Росію.

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд 25.11.2020

Обраний президент США Джо Байден анонсував перші кадрові призначення на ключові посади майбутнього уряду. Багато облич знайомі публіці ще з часів президентства Барака Обами. Хто вони?

Реклама

Докладно

Акція в Мінську на підтримку журналістів, вересень 2020 року

Ходіння мінним полем. Як у Білорусі працюють журналісти

Інтерв'ю DW заступника голови Білоруської асоціації журналістів Бориса Горецького про умови, у яких опинилися ЗМІ.  

Siemens Mireo Plus H

Водневий поїзд у ФРН: ставка на електроліз і зелений H2

Уже в трьох регіонах Німеччини курсуватиме залізничний транспорт на водні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  