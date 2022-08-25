Як українці відзначили День незалежності у Брюсселі

У серці Брюсселя, де туристи зазвичай милуються ратушею, 24 серпня святкували українці. Люди, які втекли від війни, співали та молилися за перемогу над російськими загарбниками.

На площі Гран-Плас у центрі Брюсселя з її розкішними бароковими фасадами українці, які втекли від війни, зібралися 24 серпня на святкування Дня незалежності. Прямо в центрі столиці Європи вони розгорнули 30-метровий синьо-жовтий прапор. "Ми святкуємо тут, бо вдома не посвяткуєш", - каже Ольга Скляр, яка у березні втекла з Харкова, який й тоді, й зараз був під інтенсивним вогнем російських окупантів.

Спільне виконання державного гімну у центрі Брюсселя Фото: Christina Strunck/DW

Через загрозу ракетних ударів з боку російських військ в самій Україні будь-які урочисті заходи і масові зібрання були скасовані. Рівно пів року тому почалося російське вторгнення в Україну. Закономірно, що настрій на площі Гран-Плас у Брюсселі був затьмарений війною. "Немає великих святкувань, натомість ми згадуємо про багатьох загиблих, жертв та про сім'ї, які залишилися вдома", - розповідає Ольга Скляр.

30-метровий український прапор на площі Гран-Плас у Брюсселі Фото: Johanna Geron/REUTERS

Вона працювала в одному з університетів Харкова. Протягом чотирьох тижнів їхала через Україну, Польщу та Швейцарію, допоки нарешті у квітні не прибула до Брюсселя. Тут вона живе з донькою, яка покинула країну в 2014 році, коли Росія напала на Крим і східну Україну. Вона доглядає за онукою та підтримує зв'язок із сестрою, яка поки що залишилася в Харкові. Жінка прийшла на Гран-Плас з кількома друзями також для того, щоб висловити подяку: "Європа нам дуже допомогла. Ми вдячні, але нам потрібно більше". У Брюсселі офіційно зареєстровано близько 9 тисяч біженців, в ЄС їх близько 3,8 мільйона, і найбільше - у Польщі, країнах Балтії та Німеччині.

Після втечі до бельгійських скаутів: українським дітям треба швидко інтегруватися Фото: Christina Strunck/DW

ЄС пообіцяв фінансову підтримку українському держбюджету, виділив кошти на закупівлю зброї та забезпечив опіку над біженцями в Україні та за її межами. Загалом цього року інституції ЄС у Брюсселі виділять на допомогу для України близько 20 мільярдів євро грантів і позик. "Ми завжди будемо на боці України, - пообіцяла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у своєму відеозверненні. - І стільки, скільки буде потрібно".

Урсула фон дер Ляєн (у центрі фото, у жовтому піджаку) кладе руку на прапор України Фото: Bernd Riegert/DW

Вбрана в одяг кольорів українського національного прапора - синій і жовтий - фон дер Ляєн взяла участь у святкуванні на Гран-Плас. Увечері адмінбудівлі ЄС підсвітили синьо-жовтими кольорами. Офіційно відзначення річниці незалежності України на рівні Європейського Союзу не було. З червня Україна є кандидатом на вступ, тобто у майбутньому вона має приєднатися до ЄС. Війна надзвичайно прискорила цей процес. Президентка Єврокомісії пообіцяла працювати над відновленням України, щойно російських окупантів буде вигнано з країни. "Ми відбудуємо, камінь за каменем", -запевнила фон дер Ляєн.

Хлопчик, що пісяє, у Брюсселі одягнений у традиційний український костюм Фото: Bernd Riegert/DW

Ольга Скляр хотіла б допомогти у відбудові України та якнайшвидше повернутися на батьківщину. Але на даний час вона не береться прогнозувати, коли це відбудеться. Вочевидь, війна триватиме й далі. Наступного року, якщо буде можливість, вона хоче пройти вулицями Харкова на День незалежності, розмахуючи синьо-жовтим прапором. "Ми повинні вистояти", - каже жінка.

Читайте також: У Німеччині тисячі вийшли на акції підтримки до Дня незалежності України