80-річчя Шредера: Шольц і Штайнмаєр привітали "друга Путіна"

Канцлер і президент Німеччини, попри дистанціювання від ексканцлера ФРН через його дружбу з Путіним, зробили виняток на його ювілей, висловивши Шредеру побажання. Натомість генсекретар СДПН від привітань утримався.

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вранці в неділю, 7 квітня, привітали колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) з його 80-річним ювілеєм.

Як пише Die Zeit , Шольц спільно з лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскією Ескен (Saskia Esken) і Ларсом Клінґбайлєм (Lars Klingbeil) привітав Шредера попри "глибокі розбіжності в політичних поглядах". Керівництво СДПН фактично припинило контакти зі своїм однопартійцем Шредером, але зробило виняток з нагоди його ювілею, зазначає видання.

Штайнмаєр, який публічно дистанціювався від Шредера після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, направив ексканцлеру коротке привітання. "Бажаю вам прекрасного свята і хороших розмов з родиною і друзями у цей особливий день", - цитує його лист видання Bild am Sonntag.

Шредер був канцлером ФРН з 1998 по 2005 рік і головою СДПН з 1999 по 2004 рік. Штайнмаєр був його давнім колегою під час перебування Шредера на посаді прем'єр-міністра Нижньої Саксонії, а згодом і керівника федерального уряду. З 1999 по 2005 рік Штайнмаєр очолював при Шредері відомство федерального канцлера.

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Критика Шредера через його дружбу з Путіним

Впродовж останніх років керівництво СДПН різко засуджувало позицію ексканцлера, який пишається своєю дружбою з Володимиром Путіним, через небажання того розривати колишні контакти і лобіювання в російській енергетичній галузі, попри розв'язану Путіним війну проти України.

Однак процедура виключення Шредера з партії, ініційована кількома відділеннями СДПН у 2023 році, провалилася.

"У колишнього канцлера Ґергарда Шредера залишилося мало друзів у його власній партії через його близькість до Росії", - зазначає агентство dpa.

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Свято не те, що 10 років тому

Якщо в 2014 році - незабаром після анексії Росією українського Криму - СДПН вшановувала свого колишнього лідера в день його 70-річчя церемонією в Берлінському художньому музеї Hamburger Bahnhof, то свій 80-річний ювілей Шредер відсвяткує 7 квітня в Берліні в приватному колі, а список гостей поки тримається в таємниці.

Die Zeit зазначає, що генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) нещодавно заявив, що не буде присутній на дні народження Шредера. Перед цим він казав про своє небажання вітати Шредера, а свою позицію пояснював так: "Ґергард Шредер вже більше двох років не знаходить недвозначних слів стосовно агресивної війни Володимира Путіна, що порушує міжнародне право". Кюнерт наголосив, що це "більше, ніж просто різниця в поглядах".

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Шредер вважає, що дружба з Путіним допоможе закінчити війну

Натомість сам Шредер не раз запевняв, що його дружба з Путіним може допомогти закінчити війну РФ проти Україні. "Можливо, це досі зможе допомогти знайти рішення за столом переговорів, адже іншого рішення не існує", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому 28 березня.

Шредер в період перебування на посаді канцлера ФРН заприятелював з Путіним і в даний час працює на газопровідну компанію Nord Stream, що перебуває переважно під російським контролем. Хоча він і назвав російське вторгнення в Україну "фатальною помилкою", але так і не відмежувався від Путіна.

На запитання журналіста, чому він, попри десятки тисяч убитих і воєнні злочини Росії в Україні, не пориває своєї дружби з Путіним, Шредер відповів, що "тут інший вимір".

Крім того, нещодавно Шредер оцінив проведене в РФ голосування як "вільні вибори". А раніше він схвально відгукнувся про небаження Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, які вже давно просить Київ.

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