27 липня в Україні плануються стабілізаційні відключення

У столиці Києві та в чотирьох областях можуть задіяти стабілізаційні відключення, повідомили в ДТЕК з посиланням на "Укренерго". Сьогодні в Україні були екстрені відключення електроенергії.

У Києві, а також у низці регіонів у вівторок, 27 серпня, буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень. Про це в понеділок, 26 серпня, повідомила пресслужба енергокомпанії "ДТЕК" з посиланням на дані від "Укренерго". Раніше цього дня "Укренерго" розпорядилася запровадити екстрені відключення електроенергії, повідомляли в ДТЕК.

"Попередньо, за інформацією від "Укренерго", в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "ДТЕК".

Зокрема, у проміжок від 00:00 до 06:00 діятимуть три черги відключень одночасно; від 06:00 до 11:00 - чотири черги; від 11:00 до 15:00 - три черги; від 15:00 до 21:00 - чотири черги й від 21:00 до 00:00 - три черги відключень.

Водночас у компанії застерегли, що існує "висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків", тобто часові проміжки без електроенергії будуть тривалими.

Наймасовіша атака військ РФ

Нагадаємо, вчинений 26 серпня ракетно-дроновий удар військ РФ по Україні став наймасованішою атакою з повітря від початку повномасштабної війни РФ проти України. Під час удару війська РФ застосували загалом щонайменше 236 засобів ураження - 127 ракет різних типів і 109 дронів-камікадзе, підрахували в Повітряних силах ЗСУ.

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Ціллю сьогоднішнього удару були об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема паливно-енергетичного комплексу. ДСНС повідомляла про сімох загиблих і 47 поранених унаслідок удару. Серед поранених також четверо дітей.

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