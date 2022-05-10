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Європейська Комісія (Єврокомісія)

Європейська комісія - наддержавний орган Європейського Союзу, який виконує передусім виконавчі функції.

Функції, які виконує Європейська комісія, можна порівняти з функціями уряду національної держави. Однак Єврокомісія має ще й додаткові повноваження: вона стежить за дотриманням європейського права країнами-членами ЄС та може виступати із законодавчими ініціативами на загальноєвропейському рівні. Штаб-квартира Єврокомісії розташована в Брюсселі. Паралельно Єврокомісія має деякі офіси в Люксембурзі.

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС

Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС 09.05.2022

Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.
Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови

Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови 05.05.2022

"ЄС має надати Молдові статусу кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на підставі заслуг", - наголошується в резолюції Європарламенту.
Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила

Євросоюз розгляне санкції проти глави РПЦ Кирила 04.05.2022

Єврокомісія запропонувала членам ЄС запровадити санкції до глави Російської православної церкви патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.
Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ 04.05.2022

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.
Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України

Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події вівторка, 3 травня.

У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні

У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні 02.05.2022

На засіданні Ради ЄС усі держави пообіцяли, що дотримуватимуться санкцій проти Росії. У ЄС підтвердили, що не платитимуть Росії за газ за рублевою схемою.
Венедіктова: Україна відкрила понад 8 тисяч справ щодо воєнних злочинів

Венедіктова: Україна відкрила понад 8 тисяч справ щодо воєнних злочинів 28.04.2022

Україна почала притягувати до відповідальності осіб, які безпосередньо вчиняли злочини агресії. Про це в інтерв'ю DW розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України

Польща закликала ЄС виділити їй гроші на біженців із України 28.04.2022

Євросоюз має виділити Польщі кошти на утримання українських біженців, як це було зроблено у 2015 році для Туреччини, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України 27.04.2022

Володимир Зеленський неодноразово закликав залучити міста та регіони ЄС до післявоєнної відбудови окремих населених пунктів чи об'єктів в Україні. Єврокомісія випустила заяву, в якій підтримала ініціативу.
Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України

Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України 27.04.2022

Українські експортери зможуть ввозити до ЄС свої товари без митних платежів. Також планується призупинити дію антидемпінгових правил ЄС на українські вироби зі сталі.

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС 27.04.2022

Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
Єврокомісія запропонувала спростити легальну міграцію до ЄС

Єврокомісія запропонувала спростити легальну міграцію до ЄС 27.04.2022

Єврокомісія внесла пакет пропозицій, які мають спростити легальну міграцію до ЄС. Улітку цього року вона хоче запустити пул талантів, за допомогою якого біженцям з України стане легше знайти роботу в ЄС.
Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу

Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу 27.04.2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала невиправданим і неприйнятним припинення Росією поставок газу до Польщі та Болгарії. У ЄС працюють над скоординованою реакцією на дії "Газпрому".
Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути

Санкції ЄС за війну РФ проти України: чого вже вдалося досягнути 21.04.2022

У Євросоюзі переконують, що завдали Росії значної шкоди санкціями, запровадженими за її війну проти України. Про які досягнення санкцій звітують у Брюсселі, розповідає DW.
Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям

Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям 17.04.2022

Єврокомісія спрямує додатково ще 45 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.
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