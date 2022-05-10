Європейська Комісія (Єврокомісія)

Європейська комісія - наддержавний орган Європейського Союзу, який виконує передусім виконавчі функції.

Функції, які виконує Європейська комісія, можна порівняти з функціями уряду національної держави. Однак Єврокомісія має ще й додаткові повноваження: вона стежить за дотриманням європейського права країнами-членами ЄС та може виступати із законодавчими ініціативами на загальноєвропейському рівні. Штаб-квартира Єврокомісії розташована в Брюсселі. Паралельно Єврокомісія має деякі офіси в Люксембурзі.