Європейська Комісія (Єврокомісія)

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Європейська комісія - наддержавний орган Європейського Союзу, який виконує передусім виконавчі функції.
Функції, які виконує Європейська комісія, можна порівняти з функціями уряду національної держави. Однак Єврокомісія має ще й додаткові повноваження: вона стежить за дотриманням європейського права країнами-членами ЄС та може виступати із законодавчими ініціативами на загальноєвропейському рівні. Штаб-квартира Єврокомісії розташована в Брюсселі. Паралельно Єврокомісія має деякі офіси в Люксембурзі.
На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.