Суд ЄС анулював штраф Google у 1,5 млрд євро

Google не повинен сплачувати штраф у 1,49 млрд євро, накладений на нього Єврокомісією у 2019 році. Таке рішення ухвалив Європейський суд у Люксембурзі.

Європейський суд в Люксембурзі скасував штраф американському технологічному гіганту Google у розмірі 1,49 млрд євро, накладений Єврокомісією у 2019 році за порушення концерном правил конкуренції під час укладення рекламних контрактів. У Брюсселі тоді постановили, що Google незаконно перешкоджав іншим постачальникам у розміщенні реклами в пошукових системах сервісу AdSense for Search.

"Суд підтримує більшість висновків Комісії, але анулює рішення про накладення на Google штрафу у розмірі майже 1,5 млрд євро, зокрема, на тій підставі, що не було враховано всіх обставин при оцінці дії терміну дії положень контракту, які Комісія вважала неправомірними", - йдеться у ухвалі суду, опублікованій у середу, 18 вересня.

У Google привітали цей вердикт. "Тішимося, що суд визнав помилки в первинному рішенні і скасував штраф", - йдеться у заяві компанії.

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Інші штрафи Google

Єврокомісія останніми роками наклала на Google кілька мільярдних штрафів. Зокрема, в 2017 році Єврокомісія наклала на Google штраф у розмірі 2,4 млрд євро, пояснивши це тим, що Google на сторінці пошуку ставить результати власного сервісу на перші місця, забезпечуючи їх не лише текстом, а й картинками, тоді як результати альтернативних сервісів наводяться у вигляді простих синіх лінків.

Внаслідок цього користувачі, на думку Єврокомісії, значно частіше клікають на результати сервісу Google, ніж на результати конкурентів, які також залежать від обсягу трафіку на головній сторінці Google, щоб забезпечити собі успіх. Тим самим Google зловжив домінуючим становищем на ринку, констатував регулятор у 2017 році.

10 вересня 2024 року Європейський суд у Люксембурзі залишив чинним рішення 2017 року, дійшовши висновку, що американський інтернет-гігант за допомогою власного сервісу порівняння покупок забезпечив собі несправедливі переваги і тим самим зловжив своїм панівним становищем на ринку.

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