"Податок на Google" приніс Україні цьогоріч уже 3 млрд грн

Найбільшими платниками так званого податку на Google цьогоріч стали компанії Meta і Google, зазначають в українському парламенті.

Міжнародні ІТ-компанії з початку року і станом на 24 травня сплатили до державного бюджету України вже 3,2 мільярда гривень так званого "податку на Google". Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев у Telegram.

При цьому він зауважив, що термін сплати податку за перший квартал (січень-березень) 2023 року спливає 9 червня, тому ще очікується "більше ніж 0,7 мільярда гривень".

"За результатами поданих за перший квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 мільйона євро та 27,1 мільйона доларів або 1,9 мільярда гривень", - розповів Гетманцев.

За його словами, найбільші суми задекларовані за січень-березень цього року компаніями Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software та AMAZON.

Meta і Google - найбільші платники

Як додав у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк, найбільшим платником "податку на Google" у 2023 році стала компанія Meta (включає Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram), сплативши 10,3 мільйона доларів.

На другому місці - компанія Google, яка сплатила вже 5,7 мільйона доларів (але загальна сума за квартал після сплати буде 11,7 мільйона доларів).

Онлайн-платформа OnlyFans сплатила 620 тисяч доларів. Цей сервіс, пише Гетманцев, повністю вийшов з РФ.

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"Податок на Google": що це таке і кого він стосується

"Податком на Google" ЗМІ називають збір, який зобов'язує незареєстровані в Україні міжнародні інтернет-компанії з 2021 року сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20 відсотків з доходів від послуг, які вони надають українцям. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила в червні 2021 року.

Влада очікувала, що нові норми приноситимуть 3 мільярди гривень податків на рік. Водночас, як повідомляв Данило Гетманцев, за чотири квартали 2022 року український держбюджет отримав від міжнародних компаній понад 4 мільярди гривень "податку на Google".

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