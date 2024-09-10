Apple і Google сплатять багатомільярдні штрафи в ЄС

Європейський суд у вівторок, 10 вересня, підтвердив правомірність накладання Європейською Комісією багатомільярдних штрафів на американські технологічні компанії Apple і Google.

Згідно з рішенням суду, Apple доведеться сплатити штраф у 13 мільярдів євро, накладений Єврокомісією у 2016 році, за отримання протизаконним чином податкових пільг для дочірніх компаній технологічного гіганта в Ірландії. Це, на думку Брюсселя, призвело до значного зниження податкових виплат з боку компанії, що стало для Apple особливою економічною перевагою на ринку. Рішення про накладення цього штрафу було скасовано у 2020 році Європейським судом загальної юрисдикції. У нинішньому рішенні Європейський суд постановив, що дії ЄК були правомірними, адже Ірландія, на думку суддів, "надала Apple незаконну допомогу, яку Ірландія зобов'язана відшкодувати".

Іншим рішенням Європейський суд визнав правомірним накладання Єврокомісією у 2017 році штрафу у розмірі 2,4 мільярда євро на Google. Причиною стало порушення правил конкуренції в ЄС через надання компанією переваги у результатах пошукових запитів власному сервісу порівняння цін Google Shopping, в результаті чого сервіси конкурентів опинялися у невигідному положенні. У 2020 році Google намагався оскаржити це рішення у Європейському суді загальної юрисдикції, але той залишив рішення чинним. Після цього компанія звернулася зі скаргою до Європейського суду.

Рішення Європейського суду, який є найвищою судовою інстанцією ЄС, є остаточним і не підлягає оскарженню.