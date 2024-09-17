Вступ України в ЄС: почався новий цикл зустрічей в Брюсселі

У Брюсселі розпочалась підготовка до переговорів про членство України в Євросоюзі з головного розділу щодо основних прав і верховенства закону. Київ має представити системній підхід до боротьби з корупцією.

У вівторок, 17 вересня, в Брюсселі розпочалися двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії щодо головного розділу переговорів про членство України в Європейському Союзі - "Верховенство права та основоположні права і свободи". Про це журналістам повідомила глава української делегації - віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

До цих зустрічей Київ готувався, за її словами, більше чотирьох місяців. Українська делегація налічує 250 представників усіх гілок влади, включаючи уряд, парламент, судову гілку, антикорупційні органи та громадянське суспільство "в якості групи підтримки" та консультанта. У процесі підготовки Брюссель отримав близько 5000 сторінок письмових матеріалів і десятки презентацій.

Антикорупційна політика

"Ми починаємо переговорний процес з домовленістю про те, що антикорупційна політика буде наскрізною в усіх наступних раундах переговорів", - зазначила віцепрем'єрка. За цим системним підходом, у кожному розділі перемовин Україна має представити антикорупційну стратегію.

Стефанішина пояснила, що самі переговори з ЄС за розділом "Верховенство права та основоположні права і свободи" мають розпочатися в 2025 році.

За правилами вступу до ЄС, цей розділ - найголовніший, тому він відкриває та закриває перемовини.

На зустрічах з Єврокомісією, які триватимуть до 19 вересня, українці очікують отримати "архітектуру реформ", реалізації котрих ЄС вимагає від України.

Крім того, розглядатимуться питання впливу воєнних дій та воєнного стану на функціонування демократичних інститутів у країні, а також наслідки російської агресії та заходи, яких українська влада вживає для притягнення РФ до відповідальності.