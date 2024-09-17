"План Б": ЄС може дати Україні до 40 млрд євро кредиту - FT

План "А" передбачав, що Україні виділять $50 млрд кредиту, який погаcять за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів, але Угорщина захотіла перенести рішення на період після виборів президента США.

Європейський Союз готується надати Україні до 40 мільярдів євро кредитів до кінця року незалежно від участі США, повідомило 16 вересня видання Financial Times (FT ).

За даними джерел видання, остаточна сума може становити від 20 до 40 мільярдів євро і буде визначена Європейською Комісією після консультацій з країнами-членами.

Для ухвалення рішення достатньо підтримки більшості держав Євросоюзу, одноголосне рішення не потрібне. Таким чином знімається загроза, що Угорщина може заветувати проєкт.

Йдеться про план "Б" - альтернативу плану "А", який був запропонований в червні Групою семи (G7).

План "А"

План "А" передбачав, що Україні виділять 50 мільярдів доларів кредиту (45 мільярдів євро), який буде погашений за рахунок майбутніх доходів від заморожених на Заході російських активів, 70 відсотків яких зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

США, щоб забезпечити стабільний потік доходів від обслуговування кредиту, зажадали гарантій, які б забезпечили тривале заморожування активів РФ. У Єврокомісії пропонували продовження на три або п'ять років. Проте Угорщина блокує таке продовження. Там хочуть перенести рішення на період після виборів президента США 5 листопада. З цим і пов'язана необхідність альтернативного плану.

План "Б"

У рамках плану "Б" Брюссель розглядає збільшення обсягу запозичень європейської спільноти та залучення коштів із загального бюджету ЄС.

При цьому брюссельські чиновники сподіваються, що США зрештою компенсують витрати, нехай і у віддаленій перспективі.